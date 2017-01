Besucher zieht es wieder nach Detroit

Detroit dürfte von all dem profitieren. „Trumps Aktionen werden den US-Markt kurzfristig beleben und zu einem neuen Allzeithoch bei den Verkäufen hochlaufen lassen“, glaubt etwa Ferdinand Dudenhöffer, Automobilprofessor an der Universität Duisburg-Essen.

Die Aussichten für Detroit sind wahrlich nicht die schlechtesten. Schon das vergangene Jahr hatte die US-Autobranche bei den Verkäufen mit einem neuen Allzeit-Hoch abgeschlossen, 17,5 Millionen neue Fahrzeuge haben 2016 einen Käufer gefunden. So viel wie nie zuvor. Geholfen haben dabei auch die günstigen Ölpreise. Das hat die Verkäufe zusätzlich noch einmal angekurbelt.

Gemeinhin war erwartet worden, dass sich dieses Allzeithoch nicht so schnell wiederholen würde. Nach den Äußerungen des künftigen Präsidenten Trump hat sich jedoch der Wind gedreht: Wenn der neue Staatschef die US-Wirtschaft ankurbelt, dann dürfte dabei auch etwas für die Autobranche abfallen. Optimisten meinen jedenfalls, dass 2017 in den USA mehr als die bereits im Vorjahr erreichten 17,5 Millionen Autos verkauft werden können.

Mit den in Detroit präsentierten Neuheiten schickt sich die Autoindustrie an, die guten konjunkturellen Aussichten der Branche auch auf der Produktseite zu untermauern. Die Detroit Motor Show ist und bleibt die wichtigste Automobilmesse in den USA. Beobachter meinen, dass die CES in Las Vegas als vermeintliche Konkurrenz zu Detroit und als „Plattform der Zukunft“ schon wieder an Bedeutung verloren habe.

Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI stellt ein sinkendes „automobilbezogenes Interesse an Las Vegas“ fest. Die Besucher machten sich wieder verstärkt in Richtung Detroit auf. Die großen IT-Konzerne aus dem Silicon Valley wie etwa Google und Apple hätten zudem einsehen müssen, dass das Automobilgeschäft doch nicht so einfach sei wie ursprünglich gedacht. Mit Trump entstehe der Eindruck, dass die traditionellen Autohersteller doch noch eine Zukunft besäßen. Und genau dieses Bild werde auch auf der Messe in Detroit gezeigt.

Größere Autos und stärkere Motoren – dem niedrigen Benzinpreis sei Dank – sollen an den kommenden Tagen im Mittelpunkt stehen. Pick-ups, Minivans, Geländewagen – die traditionellen Vorlieben amerikanischer Autofahrer haben die Hersteller nicht vergessen. Klassische Pkw nach europäischem Vorbild haben es hingegen schwer.