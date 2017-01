Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Eine „virtuelle Bibliothek“ aller BMW-Modelle

In der „Audi City“ in Berlin beispielsweise sind die Autos fast nur noch virtuell auf riesigen Bildschirmen – „Power Walls“ – zu sehen. BMW geht noch weiter: Beim Vertrieb der Elektroautos stehen keine Verkäufer mehr neben dem Produkt, sondern ein „Product Genius“. Angelehnt an Apple soll der Produkterklärer erst einmal einen Zugang schaffen und Begeisterung für das Produkt entfachen.

Es ist ein Spielfeld für Technologie-Freaks. Doch nicht alles, was möglich ist, nehmen die Kunden auch wahr. Datenbrillen, die über eine komplette „Virtuelle Realität“ sogar Testfahrten ermöglichen könnten, scheinen sich im Autohandel vorerst nicht durchzusetzen.

„Viele Kunden wollen keine Masken aufsetzen, die auch von anderen Kunden schon getragen wurden“, sagt Biermann. Frauen schätzten die Datenmasken zudem wenig, seien sie doch wenig zuträglich für aufwändige Frisuren, weiß der BMW-Experte. Auch für den Verkaufsprozess taugt Virtual Reality wenig. Die Kunden tauchen in ihre eigene Welt ein, eine Beratung ist kaum möglich, wenn der potentielle Autokäufer hinter Maske und Kopfhörer verschwindet.

Zudem brauchen die Datenbrillen immer noch eine große Rechenleistung, sagt Eric Johnsen von Google. „Die Technik muss noch kleiner und smarter werden, damit sie sich durchsetzt“. Bei Googles Tango sei das anders. Zwar läuft die Technik bislang nur auf wenigen Geräten wie dem „Leonovo Phab2pro“, die mit zwei Kameras und entsprechender Android-Software ausgestattet sind. „Doch schon in zwei Jahren werden die meisten Premium-Smartphones diese Technik haben“, ist sich Johnsen sicher.

Genauso sieht auch BMW seinen „Virtualizer“, den aber zunächst nur ausgewählte Smartphones verwenden können. Ihm schwebt eine „virtuelle Bibliothek“ aller BMW-Modelle vor. Damit komme der Händler endlich zum Kunden nach Hause, hofft Biermann.