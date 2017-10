Beim Kartellverfahren drängt die Zeit

Die Branche fordert deshalb von den nationalen Regierungen ein selbstbewusstes Auftreten. „Deutschland, Europa und China sollten einen gemeinsamen Standpunkt finden und den dann auch gegenüber den Amerikanern vertreten“, sagte Müller.

Damit nimmt die Industrie die deutsche Politik in die Pflicht. Bislang aber, so beklagen Zetsche und Müller übereinstimmend, erhalte die Automobilindustrie zu wenig Unterstützung aus Berlin. „Ich würde mir wünschen, dass auch eine neue Regierung in Berlin erkennt, wie systemrelevant unsere Branche ist“, so der VW-Chef. Im Wahlkampf sei zu leichtfertig mit der Industrie und auch mit Volkswagen umgegangen worden.

Dabei hat die Industrie die Skepsis der Öffentlichkeit selbst zu verantworten. Vor allem Volkswagen steht massiv in der Kritik, weil der Konzern über Jahre hinweg Abgaswerte von Dieselautos manipuliert hat. Auch andere Unternehmen stehen im Verdacht, betrogen zu haben.

Mehr noch: In den vergangenen Tagen erhielten BMW, Daimler und der VW-Konzern Besuch aus Brüssel. Die Kartellwächter vermuten, Vertreter der Autokonzerne könnten sich bei Strategien und technischen Details illegal abgesprochen haben. Auch wenn die EU-Kommission noch nicht entschieden hat, ob ein formelles Verfahren gegen BMW, Daimler und VW eröffnet wird, den Ruch der Mauschelei kann die Branche nicht abstreifen.

Völlig ungeklärt ist zudem noch, ob und wer in dem Fall die Rolle des Kronzeugen übernehmen könnte. Am Montag bestätigte VW, dass ein „entsprechender Antrag“ gestellt worden sei. Die EU-Kommission muss nun also nicht nur prüfen, ob überhaupt Verstöße gegen das europäische Wettbewerbsrecht vorliegen.

In einem zweiten Schritt müssten sich die Brüsseler Kartellwächter auch noch ansehen, wer der Kronzeuge in diesem Verfahren wäre – Volkswagen oder Daimler, die ebenfalls sehr frühzeitig entsprechende Hinweise nach Brüssel gemeldet haben wollen. Die EU-Kommission dürfte allein mit der Prüfung des Kronzeugenstatus noch Wochen zu tun haben.

Dabei drängt die Zeit. Der Druck, sich neu zu erfinden, ist gewaltig. So ganz ohne Hilfe der Politik wird das kaum gelingen, ist man in den Konzernzentralen überzeugt. „Ich setze darauf, dass nach der Wahl wieder sachlichere Diskussionen stattfinden“, hofft Zetsche. Politik und Autoindustrie hätten schließlich das gemeinsame Interesse, die „unglaubliche Stärke“ der deutschen Schlüsselbranche nicht unnötig zu gefährden. „Deswegen glaube ich, dass wir zu vernünftigen Weichenstellungen kommen werden“, sagte Zetsche mit Blick auf die sich abzeichnende „Jamaika-Koalition“ in Berlin.