Aggressiv, aggressiver, Nissan

Here bringt seine hochauflösenden Karten und andere Dienste ein, Mitsubishi Electric vor allem sein Ortungs- und Kommunikationsmodul für zentimetergenaue Navigation und seine Expertise im Sammeln, Auswerten und Verarbeiten von Straßendaten. „Es sieht wie eine perfekte Ehe aus“, sagt Here-Chef Overbeck.

Das nicht ausgesprochene Ziel der europäisch-japanischen Allianz ist, Googles Kartendienst mit den neuen Diensten aus dem Auto zu drängen. Denn die Autohersteller wollen nicht wie die Smartphone-Hersteller ihre Daten an die amerikanische Datenkrake verlieren. Denn sie haben verstanden, dass die Informationen, die die Autos sammeln, extrem wertvoll sind. Und Karten sind einer der wichtigsten Bausteine für autonomes Fahren.

Mitsubishi Electric wiederum glaubt, nun alle Spielsteine für einen Vorstoß ins Herz des automobilen Zukunft platziert zu haben: Mit der neuen Allianz mischt das Unternehmen global bei 3D-Karten sowie darauf aufbauenden Diensten und kann auf einen guten Vertrieb seiner Ortungs- und Kommunikationsmodule hoffen. Zusätzlich hat das Unternehmen im August in Deutschland mit Bosch und den Start-ups Geo++ und Ublox das Joint-Venture Sapcorda gegründet, das die Berechnung genauer Positionsdaten in Europa und anderswo anbieten will.

Besonders aggressiv tritt jedoch Nissan auf: „Unser Ziel ist es, Marktführer bei der Einführung dieser Technologien im Massenmarkt zu sein“, sagt Nissans Technikchef Asami, der auch ein Vizepräsident der Renault-Nissan-Allianz ist.

Schon vor Jahren begann Nissan, massiv in intelligente Fahrhilfen zu investieren. Seit vorigem Jahr bietet der Hersteller nun einen ProPilot genannten Fahrassistenten an. Im ersten Schritt kann das System auf der Autobahn in einer Spur allein Fahren, wenn mindestens eine Hand am Lenkrad ist. Die nächste Generation wird auf Wunsch des Fahrers automatisch die Spur wechseln können.

Ab 2020 sollen dann Nissans Autos selbstständig städtische Kreuzungen passieren können. Technisch gehe das jetzt schon, sagt Asami. Nissans Konzept IMx stellt dann windschnittig vor, wie Nissan sich die vollautonome Zukunft vorstellt. Auf Wunsch klappt das Steuer weg und die zu Head-up-Displays transformierten Fenster stellen nicht mehr Fahrdaten dar, sondern blenden Informationen zur Umgebung oder anderen Dingen ein. Das Fahren wird zur Augmented-Reality-Show.

Doch Nissan hat diese Technik nicht für zahlungskräftige Autofahrer reserviert. Der französisch-japanische Autobauer startete seine Initiative für den Massenmarkt: Zuerst wurde voriges Jahr der kastenförmige Familienvan Serena aufgerüstet, dessen Verkaufspreis bei etwa 25 000 Euro beginnt. Nun folgt mit Modellwechseln schrittweise der Rest des Portfolios.

Honda macht zwar medial weniger Aufhebens als Nissan. Japans drittgrößter Hersteller versteckt einen Fahrassistenten mit ähnlicher Funktion wie Nissans ProPilot unter dem Namen Spurhalteassistenzsystem (LKAS). Doch bei der Einführung in seine Modellreihe ist Honda kaum weniger forsch.

Selbst die neue Version seines Minimobils NBox, einem 3,4 Meter langem Kastenwagen mit weniger als 660 Kubikzentimeter Hubraum, wird auf Wunsch auch mit dem Co-Piloten ausgerüstet. Kostenpunkt des Autos: Ab 11 000 Euro aufwärts. Bis 2025 will der Hersteller die Stufe Vier des autonomen Fahrens erklimmen: das vollständig selbständige Fahren in den meisten Situationen. Stufe Fünf bedeutet, dass das Auto unter allen Umständen die Fahrt beherrscht und der Mensch gänzlich die Augen von der Straße und die Hände vom Steuer lassen kann.

Auch Toyota wird aggressiver. Bislang warnten selbst die neuesten Modelle nur mit einem leichten Gegenlenken, wenn das Auto aus der Spur zu fahren drohte. Selbst Einlenken und die Spur halten verstieß gegen Toyotas Definition von Freude am Fahren. Doch Vizepräsident Didier Leroy wehrt sich gegen den Eindruck, dass Toyota hinter den heimischen Erzrivalen Nissan und Honda hinterherhinke. „Wir liegen kein bisschen zurück, sondern haben wahrscheinlich nur eine andere Strategie.“

Er weißt darauf hin, dass Toyota sein stetig wachsendes Arsenal an Fahrassistenten namens Toyota Safety Sense schon früh sehr breit angeboten hat. Es werde inzwischen in 92 Prozent und bald 100 Prozent des Portfolios verkauft. Denn Toyotas oberste Priorität sei die Reduzierung von Unfällen – in der Breite. „Nicht nur für die Top-Autos“, so Leroy.