Der Conti-Chef tritt auf die Euphorie-Bremse

Den Beweis für seine technischen Fähigkeiten will Toyota trotz des Credos von Leroy zuerst bei seiner seiner Premiummarke Lexus antreten. Der neue Lexus LS, der nun in den Verkauf geht, kann auf Wunsch des Fahrers auch selbst die Autobahnspur wechseln, Hindernissen ausweichen und beim Zurücksetzen für Fußgänger stoppen. Das Konzeptauto Lexus LS+ stellt dann vor, was 2020 Realität werden soll: die wirklich autonome Fahrt auf der Autobahn von der Auf- bis zur Abfahrt. Im Test funktioniert das schon länger. Ab kommenden Jahr sollen die Techniken schrittweise in andere Lexus- und Toyota-Modelle eingeführt werden, verspricht Ken Koibuchi, Chef der Entwicklungssparte, gegenüber dem Handelsblatt.

Ab kommender Dekade soll es dann bei Toyota richtig losgehen mit künstlicher Intelligenz wie das Concept i zeigt. Denn Konzernchef Akio Toyoda hat 2016 eigens das Toyota Research Institute in den USA gegründet, dass er zu einem führenden Forschungszentrum in künstlicher Intelligenz ausbauen will.

Welcher Hersteller letztlich wie schnell sein wird, hängt dabei nicht nur von der eigenen technischen Entwicklung ab. Auch die jeweiligen Modellzyklen und natürlich den gesetzlichen Regeln in den verschiedenen Ländern der Welt zählen. Technisch nutzen nämlich alle Hersteller die gleichen Zulieferer und kämpfen mit ähnlichen Problemen.

Der Fokus der Forschung liegt dabei bei Nissan längst nicht mehr auf der Fahrt über die Autobahn, erzählt Maarten Nierhuis, Chef von Nissans Entwicklungszentrum für autonomes Fahren im Silicon Valley. „Seit Beginn dieses Finanzjahres ist unser Mandat das fahrerlose Fahren.“

Ein großes Problem ist beispielsweise die Frage, wie genau Roboterautos Verkehrsregeln einhalten müssen. „Wer sich im Silicon Valley an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, ist entweder sehr alt oder ein Roboterauto“, witzelt der Fachmann. Doch auch die Positionsbestimmung funktioniert noch nicht perfekt.

Akkurate 3D-Karten und hochpräzise GPS-Daten mögen helfen. Aber praktisch müssen viele verschiedene Sensoreindrücke aus Kameras, verschiedensten Lasern und Sonaren in Echtzeit kombiniert und mit Bildern der Umgebung und dem Kartenmaterial abgeglichen werden, um das Auto richtig auf der Straße zu halten, sagen Nissans Fachleute.

Sierhuis ist dennoch zuversichtlich, 2020 freihändiges Fahren auch in der Stadt verwirklichen zu können - unter einer Bedingung: dass der Mensch das Auto noch überwacht (Hands-free, eyes on). Wie rasch das vollautonome Fahren allerdings wirklich kommt, hängt von Verkehrs- und Versicherungsgesetzgebung ab, sprich der Risikobereitschaft der Gesellschaften. Man müsse wohl die Einsatzgebiete vollautonomer Fahrzeuge anfangs stark begrenzen, so Nissans Vordenker.

Auch Continental-Chef Degenhart bremst etwaige Euphorie. „Wir glauben, dass wir wissen, was in den kommenden zehn Jahren kommen wird“, sagt er. Und 2024/25 steht bei ihm dann autonomes Fahren der Stufe Vier auf dem Lehrplan für die immer smarteren Fahrzeuge.

Richtige Robotertaxis mag es auch geben, gibt er zu. „Aber nur mit Geschwindigkeiten bis zu 40 Kilometern pro Stunde, nicht mit hohem Tempo.“ Eines macht die Tokyo Motor Show allerdings klar: Japans Hersteller haben sich vorgenommen, diese neue Ära von vorne mitzugestalten.