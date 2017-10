Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Elon Musk Der Tesla-CEO verspricht viel – hält aber nur wenig.

DüsseldorfEin Jahr ist es her, seit Tesla in einer hastig anberaumten Pressekonferenz Großes ankündigen wollte. Zumindest so groß, dass sich CEO Elon Musk persönlich Zeit nahm, die Fragen der Journalisten zu beantworten – ein seltenes Ereignis. Einen neuen Autopiloten werde Tesla seinen Kunden bieten, tönte Musk. Dafür werde jeder Wagen mit acht Kameras, zwölf Sensoren, einem Radarsystem und einen Supercomputer von Nvidia ausgestattet. „Wir haben den Grundstein für das autonome Fahren gelegt“, sagte Musk damals.

Jetzt müsste nur noch die Tests gut laufen und die Gesetzte geändert werden – dann stünde dem Roboterauto nichts mehr im Weg. Der US-Elektroautopionier brachte ein Software-Update für alle Tesla-Modelle mit dem großspurigen Namen „Full Self Driving“ auf den Markt – gegen einen Aufpreis von 8000 Dollar. Schon damals gab es skeptische Stimmen: Das Update sei ein „total überbewertetes Produkt“, lautete das Urteil eines Barclays-Analysten. Doch Tesla, so schien es, zeigte den etablierten Autoherstellern beim Thema autonomes Fahren die Rücklichter.

Was folgte, war nicht etwa die Revolution des Automobils, sondern eine beispiellose Serie von Pannen, Verzögerungen und Produktionsstopps, die in einem Mitarbeiteraufstand und Massenentlassungen gipfelten. Beim Thema autonomes Fahren ist Tesla dagegen nicht weiter gekommen – im Gegenteil: Der Chef von Teslas Autopilot-Sparte verließ im Januar das Unternehmen, seinen Nachfolger hielt es kaum sechs Monate auf dem Posten, bevor er entnervt aufgab.

Der personelle Notstand blieb nicht ohne Folgen: Selbst bei einem weniger ambitionierten Projekt – dem „verbesserten Autopiloten“ – hat Tesla keine Fortschritte gemacht. Mittlerweile klagen Tesla-Fahrer, die das 8000-Dollar-Update gekauft haben und sich nun betrogen fühlen. Sie werfen Tesla vor, ein Produkt verkauft zu haben, das es nicht gibt und das Auto in manchen Fällen sogar weniger sicher macht. Derzeit verhandeln die Firmenanwälte noch mit erbosten Kunden.

Als Tesla-Chef Musk im Januar gefragt wurde, wann sich das teure Selbstfahr-Update merklich von den im Tesla ohnehin verbauten Fahrassistenzsystemen unterscheidet, sagte Musk via Twitter: „Vielleicht in drei Monaten, definitiv in sechs Monaten“. Passiert ist bislang: nichts.

Den Ruf, den sich Tesla als Elektro-Pionier aufgebaut hat, droht die Marke mit dem Autopilot-Desaster zu verspielen. Die „Musk-Doktrin“ – Entwicklungen mit aller Macht voranzutreiben, ohne jemals die selbst gesteckten Ziele und Deadlines einzuhalten – hat lange funktioniert. Doch nun kommt sie an ihre Grenzen.

Ein weiteres Beispiel: das Mittelklasse-Auto Model 3. Für den 30.000-Dollar-Tesla sind bei den Kalifornier eine halbe Million Bestellungen eingegangen. Das Auto ist gilt als Überlebensgarant für Tesla, die bislang auf Jahressicht seit ihrem Börsengang im Jahr 2010 noch nie einen operativen Gewinn ausgewiesen haben.

Doch mit der Produktion des Model 3 kommt Tesla nicht hinterher: 260 Autos hat das Unternehmen im ersten Quartal 2017 gebaut – deutlich weniger als die von Musk versprochenen 1500 Autos. „Wir hängen hinterher“, musste Vertriebschef Jon McNeill kürzlich bei einem Kunden-Event in Amsterdam eingestehen. „Ich will keine Versprechungen machen. Aber ich glaube, sagen zu können, dass Sie in den kommenden Wochen und Monaten mit unseren Fortschritten zufrieden sein werden“, versuchte der Top-Manager erzürnte Tesla-Fahrer zu beschwichtigen.