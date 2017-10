 Dieter Zetsche: „Wir müssen Autos entwickeln, die scharf sind“

Für Dieter Zetsche ist der Handelsblatt Auto-Gipfel ein Heimspiel, denn das Treffen findet in diesem Jahr bei Daimler statt. Im Kundencenter in Sindelfingen, in dem die Käufer normalerweise ihre Neuwagen abholen, spricht der Daimler-Chef vor dem Who’s who der Autobranche über die Zukunft des Autos – und über die Probleme der jüngeren Vergangenheit.

Herr Zetsche, lassen Sie uns mit dem großen Bild beginnen. Der protektionistische Kurs der USA, die Konflikte in Nordkorea und im Südchinesisches Meer sind nur einige der aktuellen geopolitischen Spannungen. Ist die Zukunft für einen Konzern wie Daimler noch planbar?

Wir hatten gerade unseren Chefökonomen in der Vorstandssitzung. Alle seine Indikatoren zeigten in einer ganz seltenen Homogenität in eine Richtung. In der Weltkonjunktur sieht er wirtschaftlich fast keine Wolken. Aber politisch können wir fast nicht mehr durch die Wolken blicken. Da scheinen sich zwei Dinge tendenziell entkoppelt zu haben.

Aber doch nicht auf Dauer, oder?

Es ist ganz klar, dass die Politik einen massiven Einfluss auf die Wirtschaft haben könnte. Deshalb gilt mehr denn je, dass wir uns flexibel aufstellen müssen, um extrem schnell agieren zu können. Wir müssen schnell eigene Antworten finden, wenn schon nichts mehr planbar ist.

Wie machen Sie das konkret? Arbeiten Sie für bestimmte Szenarien mit einem Plan B, beispielsweise wenn die USA Einfuhrzölle auf deutsche Autos erheben würden?

Natürlich arbeiten wir mit Szenarien, wir haben da mehr als einen Plan B. Natürlich testen wir beispielsweise, was bei einem Konjunktureinbruch passiert. Aber ob und wann er kommt, wissen wir nicht.

In der Nacht vor dem letztjährigen Auto-Gipfel wurde Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt. Sie waren damals wie andere beklommen, aber optimistisch. Die Hoffnung war, dass das Amt den Präsidenten mehr formt als der Präsident das Amt. Wie ist Ihr Gefühl heute?

Die Beklommenheit ist nicht gewichen. Da gibt es ein großes Maß an Unsicherheit. Wir müssen weiter versuchen, positiven Einfluss zu nehmen. Da wir aber nicht auf alles Einfluss nehmen können, müssen wir unter den bestehenden Randbedingungen bestmöglich agieren. Bisher spüren wir zwar keine negativen Auswirkungen auf unser Geschäft. Aber obwohl ich grundsätzlich ein unverbesserlicher Optimist bin, bleibt ein Risiko.

In Berlin verhandeln Union, FDP und Grüne über eine Koalition. Was haben Sie für Erwartungen an solch ein Jamaika-Bündnis? Oder hegen Sie eher Befürchtungen?

Die Befürchtung wäre, dass sich da drei oder vier Spieler auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Das könnte zu wenig Bewegung führen. In dieser sich schnell verändernden Zeit braucht unser Unternehmen Veränderungen und Entwicklung – Stillstand ist Rückschritt. Das gilt auch für das gesamte Land. Zukunftsthemen wie Infrastruktur und Digitalisierung müssen Eingang in diese Verhandlungen finden ...

... also ausgerechnet diejenigen Themen, die im Wahlkampf keine Rolle gespielt haben. Glauben Sie, dass sich jetzt eine Koalition findet, die tatsächlich Zukunftsfragen nicht nur benennen, sondern lösen will?

Bislang hat die Politik schon vieles richtig gemacht. Wir würden sonst nicht so gut dastehen, selbst wenn manche Dinge sich auf der Stelle drehen. Ich hoffe, dass wir eine Regierung bekommen, die in die Zukunft gerichtet ist und nicht in die Vergangenheit. Wir müssen die Chancen nutzen, die wir mit den gut ausgebildeten Menschen in diesem Land haben.

Was für die Politik die Flüchtlingsfrage ist, ist für die Autoindustrie die Dieselfrage. Wie sehr hat sie der Autoindustrie geschadet?

Es steht außer Zweifel, dass die vergangenen beiden Jahre der Autoindustrie geschadet haben. Natürlich haben wir als Industrie die Verantwortung für die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Wir haben auch schon einige Dinge getan, und es werden auch alle Dinge lückenlos aufgeklärt. Wir können uns aber nicht nur mit der Vergangenheit beschäftigen. Wir müssen an der Zukunft arbeiten. Sie hat ausreichend viele Herausforderungen, aber auch Chancen. Konkret: Es gibt den sauberen Diesel und die Zukunft des Diesels. Die könnten Sie heute schon in unserem Showroom kaufen – und auch bei anderen.

Haben Sie bei der Aufklärung neue Dinge auch über interne Abläufe in Ihrer Firma gelernt?

Wenn Sie sich eineinhalb Jahre intensiv mit so einem Thema beschäftigen, dann lernen Sie natürlich Neues. Wir haben daher vieles verändert. Das Thema technische Compliance ist bei Daimler noch viel stärker verankert, als das allemal schon der Fall war. In allen Verästelungen des Konzerns können wir daher mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass die Dinge im Interesse des Unternehmens gemacht werden.

Losgelöst vom Dieselthema gibt es eine Untersuchung der Brüsseler Wettbewerbshüter. Ist die Kooperation unter den deutschen Autobauern tatsächlich sehr viel enger, also kartellähnlicher als früher? Oder hat sich lediglich die öffentliche Beleuchtung dieses Themas verändert?

Wir sollten öffentliche Meinung von veröffentlichter Meinung unterscheiden. Auch wenn eine Publikation den größten Skandal seit dem Zweiten Weltkrieg ausgerufen hat, hat es noch keine Meinungsbildung gegeben, ob es sich lohnt, ein Verfahren zu diesem Thema zu eröffnen. Es ist also eine gewisse Diskrepanz vorhanden. Unabhängig davon ist klar, dass sich die Betrachtungsweisen ändern: Heute sind ganz namhafte Kartellspezialisten der Auffassung, dass in diesem Feld ein Kartell überhaupt nicht infrage kommt.