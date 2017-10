„Wir müssen von Google und Apple lernen“

Sind denn Ihren Kunden Nachteile entstanden?

Am Ende des Tages ist das nicht von mir zu befinden. Ich bin ein Ingenieur und kein Kartellspezialist. Ich weiß aber, es ging in erster Linie um Standards und Fragen, die dem Kunden nutzen. Ob es dort irgendwelche Bereiche gab, in denen die Situation nicht so glasklar war, wird derzeit überprüft. Das Ergebnis werden wir zu einem späteren Zeitpunkt erfahren.

Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Gleichwohl haben Sie den Kronzeugenstatus für sich in Anspruch genommen. Es kam zu einer Art Selbstanzeige. Die muss ja über den Tisch des Vorstandsvorsitzenden gelaufen sein. Damit kam der Fall ins Rampenlicht, und es wurde der Eindruck erweckt: Da ist nicht nur Qualm, da ist auch Feuer!

Wir hatten eine Untersuchung zu möglichen Absprachen bei Lastwagen im eigenen Haus. Die ist inzwischen abgeschlossen. Es ist natürlich unsere Gesamtverantwortung, das Unternehmen in allen Feldern zu überprüfen, ob es ähnliche Risiken auch woanders geben kann. Das ist das absolute Grund-ABC in der Unternehmensführung. Und deshalb sind wir selbstverständlich aufgefordert gewesen, alle Felder, die auch nur im Ansatz ein Risiko enthalten könnten, dort zu nennen – und das war so.

Ist damit kein Schuldeingeständnis verbunden?

Ich enthalte mich da der Wertung. Das kann ich in dem Verfahren sowieso nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich sage nur die Tatsache: Dass wir hier etwas gemeldet haben, hat nichts damit zu tun, wie wir den Fall einschätzen.

Ich habe im „Morning Briefing“ die Leser gefragt, was sie interessiert. Sie interessieren sich nicht so sehr für die Themen Diesel oder Kartelle, sondern für die Elektromobilität. Glauben Sie, dass das in den nächsten 30 bis 40 Jahren die Zukunft der Automobilität ist, trotz all der Unwägbarkeiten wie Batterie, Reichweite und Infrastruktur?

Das ist zurzeit der meistversprechende Weg zu dem Ziel, das alle teilen, nämlich zur emissionsfreien Mobilität. Völlig klar ist, dass dabei Fragen offen sind, die nicht nur das Auto, sondern das gesamte System betreffen. Die Politik muss dafür die richtigen Rahmenbedingungen geben, aber nicht die konkreten Lösungswege vorschreiben. Deshalb sind wir für Technologieoffenheit. Ich mag aber keine Aussagen über die nächsten 40 Jahre machen. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, ob wir in zehn Jahren nicht einen Weg finden, der kostengünstiger, effizienter und schneller die Emissionsfreiheit bewirken kann. Wir wären nicht gut beraten, die batteriespezifische Lösung gesetzlich vorzuschreiben.

Würde das Stromnetz derzeit überhaupt eine Million Elektroautos aushalten?

Das kann man nicht so einfach beantworten. Momentan ist es sicherlich so, dass vielerorts nicht drei Nachbarn nebeneinander einfach so eine schnellere Ladestationen aufbauen könnten. Zwei bekämen den Anschluss, der Dritte wohl nicht mehr. Da ist auch über die Ladestationen hinaus einiges erforderlich. Wir als Industrie müssen Autos entwickeln, die so scharf sind, dass der Kunde nicht daran vorbeikommt. Aber das Gesamtsystem beinhaltet neben der Stromversorgung, die regenerativ sein muss, auch Fragen der Infrastruktur, der Ladestationen, des Recyclings und der Materialien.

Sie haben ja den Forschungsetat noch einmal erhöht– und der wird nicht nur in die Elektromobilität investiert. Der Verbrennungsmotor bleibt also, bis Alternativen ausgereift sind. Richtig?

Auch in den optimistischsten Szenarien wird es noch über einen langen Zeitraum eine sehr große Zahl an Verbrennungsmotoren geben. Wenn wir also bei der Reduktion von Kohlendioxid weiterkommen wollen, können wir beim Verbrenner nicht stillstehen. Wir müssen ihn weiterentwickeln.

Das Auto wird künftig nicht nur anders angetrieben, sondern verändert durch die Automatisierung und Digitalisierung ganz grundsätzlich seinen Charakter?

Das ist so. An unseren Konzeptfahrzeugen sehen Sie, dass wir in der Designsprache völlig anders denken. Es geht um das Zusammenspiel von Perfektion und Pioniergeist.

Dabei brauchen Sie die Politik. Gibt es dort ausreichend Grundverständnis für die historische Herausforderung der Transformation dieser wichtigen Industrie?

Dieses Grundverständnis aber muss man im Interesse der Nation erwarten. Das ist auch gegeben. Ich setze darauf, dass jetzt nach der Wahl wieder sachlichere Diskussionen stattfinden. Wir schauen nach vorne, wie der Koalitionsvertrag ausfällt und sich auswirkt. Die Politik ist sich sehr wohl bewusst, welchen Beitrag zur Volkswirtschaft die Autoindustrie leistet. Wir haben ein gemeinsames Interesse, die unglaubliche Stärke der Branche nicht unnötig zu gefährden. Deswegen glaube ich, dass wir zu vernünftigen Weichenstellungen kommen werden.

Dieter Zetsche – zur Person Der Manager Dieter Zetsche ist seit 2006 Vorstandschef von Daimler. Der 64-jährige Ingenieur ist einer der dienstältesten Branchenchefs.

Das Unternehmen Der Autohersteller kam 2016 weltweit auf 153 Milliarden Euro Umsatz.

Bereitet es Ihnen Sorge, dass Facebook mit zehn Prozent der Mannschaft genauso viel Gewinn erwirtschaftet wie Daimler? Oder der Google-Konzern Alphabet mit einem Bruchteil des Kapiteleinsatzes den doppelten Nettogewinn ausweist?

Google und Apple verwenden vielleicht nur fünf Prozent der Entwicklungskosten auf Auto-Themen. Damit relativiert sich das im Vergleich zu den Aufwendungen der großen Automobilkonzerne. Wir müssen Respekt haben vor diesen Unternehmen. Zugleich müssen wir von ihnen lernen und auch Zuversicht in unsere Stärken haben. Wenn wir offen sind und uns weiterentwickeln, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen.

Ihr Vertrag läuft noch bis 2019. Sie haben aber mit der Transformation von Daimler ein Thema angestoßen, das 2019 nicht beendet sein wird.

Der letzteren Aussage kann ich zu 100 Prozent zustimmen.

Herr Zetsche, ich bedanke mich für das Interview.