Fehlendes Vertrauen erschwert die Diskussionen

Bislang gilt die Flottenregelung: Jeder Hersteller muss 2021 im Schnitt auf einen Ausstoß von 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer kommen. Die Frage sei, so Oettinger, ob man diese Methodik fortsetze und die Ziele weiter senke. „60 Gramm halte ich für nicht vorstellbar.“ Wenn der Dieselanteil bei den Herstellern sinke, werde man die Ziele noch schwerer erreichen können. Er sieht das aktuelle Verfahren ohnehin kritisch. „Flottenvorgaben sind eigentlich Planwirtschaft.“

Auch Wissmann sieht die aktuellen Diskussionen mit Sorge. Oettinger sei einer der wenigen in Brüssel, die auf eine Balance zwischen den Klimazielen und den Möglichkeiten der Industrie achteten. „Man kann besorgt sein.“ Erschwert würden die Diskussionen, weil das „Vertrauenskapital der Autoindustrie“ in den vergangenen beiden Jahren wegen der Dieselproblematik nicht gerade gewachsen sei. „Das ist eine Auseinandersetzung in einer viel kritischeren Kulisse, als wir sie vor zwei Jahren hatten.“

Einen bedenklichen Fall von Planwirtschaft sieht Oettinger auch in der Diskussion um eine Quote für Elektroautos. „Schreibt keine Technologien vor“, fordert der EU-Kommissar. Es sei noch nie eine gute Idee gewesen, wenn Politiker und Technokraten Technologien diktieren. Oettinger und Wissmann sind überzeugt, dass sich der Elektromotor über die Jahre seinen Anteil an der Mobilität erobern werde. Ein hocheffizienter Verbrennungsmotor werde in weiten Teilen der Welt aber noch länger gefragt sein. Das gelte selbst dann, wenn die Ölvorräte auf der Welt zur Neige gingen, meint Wissmann - schließlich gebe es ja noch Biosprit.

Bei dem Thema Quote appellieren beide Experten an die neue Bundesregierung. Antriebstechnologien und Quoten sollten nicht festgeschrieben werden, forderte Oettinger. Was würde denn passieren, wenn man eine feste Quote für den Anteil von Elektroautos beschließe: „Muss dann jeder Achte im Showroom einen Elektrowagen nehmen? Ich setze auf Freiheit.“ Das Elektroauto werde kommen, wenn die Infrastruktur ausgebaut, die Reichweite der Fahrzeuge größer und die vielen neuen Modelle bezahlbar würden.

Ob nicht eine Gesamtstrategie fehle, um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen, wollte Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe wissen. Wissmann wollte das so nicht gelten lassen. Es gebe in Deutschland schließlich die Plattform Elektromobilität. „Wir haben einen abgestimmten strategischen Prozess, den wir mit Wucht vorantreiben.“ Bei der Technologie seien deutsche Unternehmen weit vorn mit dabei. Nur beim Absatz sei Deutschland noch kein Leitmarkt mit zuletzt - einschließlich Hybriden - knapp zwei Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Allerdings hätten die Zahlen in den letzten Monaten deutlich nach oben gezeigt. Man werde bis 2020 einen weiteren deutlichen Anstieg erleben.