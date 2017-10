Investitionen in Glasfaser und Mobilfunk

Um technologisch weiter zu dominieren, müssen nach Einschätzung Oettingers Forschung und Ausbildung vorangetrieben werden. Mit der Kreativität des Silicon Valley könne man nur mithalten, wenn man die entsprechenden Fachleute habe, etwa durch den Ausbau der technischen Universitäten. Zudem müssten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung weiter aufgestockt werden. Mit drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sei Deutschland da im Vergleich zu vielen anderen Ländern schon gut dabei. Man müsse in den nächsten Jahren aber in Richtung 3,5 bis vier Prozent kommen.

Bei Zukunftsthemen wie dem autonomen Fahren und der Elektromobilität spielen deutsche Unternehmen in der Tat zum Beispiel bei der Anmeldung von Patenten weltweit eine starke Rolle. Anders sieht es allerdings bei der Batterie aus, die für einen großen Teil der Wertschöpfung im Zeitalter der Elektromobilität steht. Ob man da den Anschluss verpasst habe, fragte Handelsblatt-Chefredakteur Afhüppe.

EU-Kommissar Oettinger räumte ein: „Das Batteriethema ist unsere Achillesferse.“ Gerade erst in den vergangenen Tagen habe sich die Plattform Elektromobilität mit dem Thema beschäftigt, berichtete Wissmann. Bei Themen rund um die Zelle, zum Beispiel bei Batteriesystemen, sei Deutschland in der Spitzengruppe dabei. Bei den Zellen selbst allerdings gebe es einen harten Preiskampf. Keine Fabrik könne ohne massive staatliche Subvention aufgebaut werden. Es sei die Frage, ob man in diesen Verdrängungswettbewerb einsteigen solle. „Da überwiegt bei uns die Skepsis.“ Womöglich sei es besser, die nächste Zellgeneration abzuwarten.

Allerdings ist der Energiebedarf bei der Produktion von Batteriezellen enorm. Deutschland mit seinen hohen Strompreisen ist da nicht der ideale Standort. Brüssel sei grundsätzlich bereit, Fördermittel für das Thema zu geben, sagte Oettinger. Infrage kämen wohl aber am ehesten Standorte mit sicheren und bezahlbaren Strompreisen - zum Beispiel entlang der Donau.

Viele wichtige Weichenstellungen wird die neue Bundesregierung treffen müssen. VW-Chef Matthias Müller hatte zuvor gesagt, er hoffe, dass sich die Diskussion um die Autoindustrie wieder versachliche. Er wünsche sich, dass die neue Regierung erkenne, wie systemrelevant die Autoindustrie sei. VDA-Präsident Wissmann wünscht sich von der wahrscheinlichen Jamaika-Koalition ein innovationsfreundliches, technologiefreundliches Herangehen an die Themen. Wichtig ist ihm und Oettinger vor allem ein Ausbau der Infrastruktur - vor allem auch bei der Digitalisierung. So plädierte Oettinger für kräftige Investitionen in Glasfaser und die neue Mobilfunkgeneration. Aber auch bei den Straßen müsse sich etwas tun. Man merke in Stuttgart jeden Tag, dass es ein Mobilitätsproblem gebe, klagte VW-Chef Müller. Die Staus in und um Stuttgart sind ebenso so berüchtigt wie der Feinstaub.