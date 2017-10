Gefahr durch Cyberkriminelle

Die aktuellen Fahrassistenzsysteme vermitteln einen guten Eindruck, was noch möglich ist. So arbeiten viele Hersteller und Zulieferer an eigenen Entwicklungen. Bosch etwa hat seit 2010 mehr als 950 Patente rund um das autonome Fahren angemeldet und liegt damit im weltweiten Innovationswettbewerb vorn. Es folgen mit Audi und Continental zwei weitere deutsche Unternehmen.

Der Suchmaschinenbetreiber Google, über dessen Pläne viel diskutiert wurde, lag auf dem zehnten Platz. Die Technik für ein vollautomatisiertes Fahrzeug ist allerdings noch teuer. Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius sagte beim Auto-Gipfel, er rechne damit, dass sich kommerzielle Anwendungen als Erstes bei Robo-Taxis durchsetzen werden, da der Taxifahrer ein hoher Kostenfaktor ist.

Bis sich die Technik auf breiter Front etabliert, ist es aber noch ein gutes Stück Weg. „Wir müssen eine gesellschaftliche Akzeptanz schaffen“, sagte Daimler-Vorständin Jungo Brüngger. Allein könnten das die Autohersteller nicht bewerkstelligen.

Laut Studie des Tüv Rheinland können sich zwar drei von vier Verbrauchern in Deutschland grundsätzlich vorstellen, einmal ein autonomes Auto zu fahren. Sorge bereitet vielen Menschen aber neben der Rechtslage noch die Datensicherheit. So fürchten 60 Prozent die Übernahme der Kontrolle über das Fahrzeug durch Cyberkriminelle. „Die Verbraucher haben Angst davor, dass ein Virus oder ein externer Angriff irgendwas mit ihrem Auto macht“, so Tüv-Bereichsvorstand Schubert. Auch an dieser Herausforderung arbeitet die Branche mit Hochdruck. Schließlich fördert Datenschutz die Akzeptanz des autonomen Fahrens.