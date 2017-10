Wann kommen die fliegenden Autos?

Ein Unternehmen wie Volkswagen müsse sein Rollenverständnis ändern und sich vom reinen Autohersteller zum Anbieter von Mobilitätsdiensten wandeln. „Wir wollen damit überall vertreten sein“, betont Jungwirth.

Innerhalb des Volkswagen-Konzerns wird noch über ganz andere Formen der Mobilität nachgedacht. Jörg Astalosch leitet die VW-Tochter Italdesign, eine Design- und Ideenschmiede in Italien. Der eine oder andere mag darüber noch schmunzeln, doch die Volkswagen-Tochter hält sie für ein ernsthaftes Geschäft: Flugautos. Im März auf dem Genfer Automobilsalon hatte Italdesign bereits den Pop-up präsentiert, das erste Flugauto des Hauses.

Fliegende Fahrzeuge sind eine Antwort auf die weiter wachsende Zahl von Staus in den großen Ballungsräumen. „Deshalb lohnt es sich, auch den Himmel für den Transport zu öffnen“, glaubt Jörg Astalosch. Volkswagen ist im Übrigen nicht der einzige Autohersteller, der über ein solches Konzept nachdenkt. Der Daimler-Konzern arbeitet am „Volocopter“, der im September auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt zu sehen war.

Jörg Astalosch glaubt, dass die Flugautos Mitte des nächsten Jahrzehnts kommerziell einsatzfähig sein werden. „Die Automobilindustrie kann sich damit neu erfinden“, sagt er. Flugautos seien ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Branche zum Anbieter neuer Dienstleistungen wandeln könnte.

Das Autonome Fahren ist nicht nur ein Aktionsfeld für die Autohersteller, sondern auch für die IT-Branche. Microsoft bietet bereits Büroassistenten für Autos an, Volvo und BMW arbeiten damit. Dazu gehört eine neue Variante der Internet-Telefonie, „Skype for Business“. Microsoft sieht sich als Partner der Automobilbranche, der keine eigenen Fahrzeuge baut und verkauft. Der US-Konzern will vor allem dafür sorgen, dass autonom fahrende Autos sicher unterwegs sind. „Das wäre der größte anzunehmende Unfall für die Branche – wenn die Autos gehackt werden“, so Sabine Bendiek, Microsoft-Deutschland-Chefin, auf dem Handelsblatt-Autogipfel.

Auch Google arbeitet intensiv am Thema Mobilität. Spracherkennung bekommt wachsende Bedeutung, besonders beim Fahren. „Auch im Auto wird mit dem Smartphone gesprochen“, sagt Philipp Justus, Google-Vizepräsident für Zentraleuropa. Spracherkennung (und damit Sprachbefehle) versprechen mehr Sicherheit beim Fahren, weil niemand mehr umständlich Schalter und andere Bedienelemente drücken muss. Das IT-Unternehmen verkauft zudem seine Software Android als Betriebssystem für das Infotainment in Fahrzeugen, zu den Kunden zählen Audi und Volvo.