Werden Menschen verletzt, kommt man in ein Dilemma

Autonomes Fahren Von den Vorteilen sind die meisten überzeugt. Allerdings sind in Deutschland noch viele technologische, ethische und rechtliche Fragen zu klären. Über das Thema diskutierten (v.l.): Kirsten Ludowig vom Handelsblatt, Renata Jungo Brüngger, Vorstandsmitglied Integrität und Recht bei Daimler, Udo di Fabio, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Vorsitzender der Ethik-Kommission für automatisiertes Fahren sowie Matthias Schubert, Executive Vice President Mobility TÜV Rheinland. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt)

Droht doch ein Crash, kann es heikel werden. Soll ein autonomes Fahrzeug, wenn ein Zusammenprall unvermeidlich ist, auf das kleine Kind zusteuern oder auf den 96-jährigen Rentner mit seinem Rollator, beschrieb Di Fabio ein klassisches Szenario. Die Ethik-Kommission habe sich intensiv mit solchen Fragen beschäftigt. Zwar näherten sich die Systeme inzwischen einer Zuverlässigkeit an, die Unfälle ausschließe. „Doch hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.“ Wenn Menschen verletzt werden müssen durch einen nicht vermeidbaren Unfall, komme man in ein Dilemma.

Dabei gibt es in Deutschland auf Grundlage der Arbeit der Ethik-Kommission eine klare Regelung: Es ist keine Programmierung zulässig, die anhand irgendwelcher Qualitätsmerkmale Menschen unterscheidet. Die Steuerung des Fahrzeugs darf also keinen Unterschied zwischen Kind und Hochbetagtem machen. Allerdings, ergänzte Di Fabio, sei eine Programmierung erlaubt, die auf eine „Minderung von Personenschäden“ abzielt. „Wenn ein Lenkimpuls möglich ist, weniger oder leichter zu verletzen, ist eine solche Programmierung zulässig.“ Das autonome Auto kann also auf die kleinere Gruppe zusteuern, wenn ein Zusammenstoß nicht verhindert werden kann.

Spannend wird auch das Thema Haftung werden - und vor allem die Frage, wer bei einem Unfall im Zweifel verantwortlich ist, solange der Mensch noch eingreifen kann oder muss. Vom Fahrer werde im Gesetz erwartet, dass er reagiere, wenn das System erkennbar an Grenzen stoße, sagte Juristin Jungo Brüngger.

Es sei aber keine Zeit festgelegt worden, innerhalb derer dies geschehen muss. Der Fahrer könne nur mit einigen Sekunden Verzögerung übernehmen, fügte Di Fabio hinzu. Solange er dies nicht tut, bleibt die Verantwortung beim Auto- und Softwarehersteller.