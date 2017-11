Preiswerter Stahl statt Aluminium

„Angesichts immer stärkerer Konkurrenz steht der iPhone-Moment stärker in den Sternen als je zuvor“, sorgt sich Analyst Brian Johnson von Barclays über Tesla. Schon 2019 kommen die ersten Konkurrenzmodelle auf den Markt, die von Tesla gelernt haben sollen – und die mit Sicherheit die Preise purzeln lassen werden. „Das wird kein Zuckerschlecken für Tesla“, sagt ein hochrangiger Manager eines deutschen Herstellers.

Zwar haben die etablierten Anbieter bei Elektroautos kein so gutes Image wie Tesla, ihnen fehlt zudem die Dynamik und Experimentierfreude eines Startups. Aber eines beherrschen sie mit Sicherheit besser: Die Massenproduktion. „Bei der trennt sich der Spreu vom Weizen“, sagt David Cole, ehemaliger Chef vom Brancheninstitut Center for Automotive Research. „Die Komplexität und die Herausforderungen wachsen exponentiell mit der Anzahl der produzierten Fahrzeuge“.

Tesla muss die Produktion rasch hochfahren, um seine relativ starke Marktstellung auszunutzen. „Das Model 3 könnte sich bis in die zweite Hälfte 2018 oder Anfang 2019 verzögern“, fürchtet Analyst Johnson, „genau dann, wenn die Bedrohung durch die Konkurrenz unmittelbar bevorsteht“. Das Foto und Video von Musk mit Kollegen auf dem Fabrikdach ist eine Botschaft – dem Chef ist die Dringlichkeit bewusst. Musk ging jetzt bei den Analysten in die Offensive, nannte die Probleme in der Batteriefabrik im Detail. „Tesla hat es gut hinbekommen, die Engpässe zu beschreiben“, sagt George Galliers, Analyst von Evercore ISI.

Probleme gibt es nicht nur in der Gigafactory, sondern auch in der Fabrik in Fremont. Dort wird in der „Area 51“, einem abgesperrten Bereich, das Model 3 hergestellt. Eigentlich sollten dort seit Monaten die Fließbänder und Roboter surren. Doch Tesla stellte im dritten Quartal lediglich 260 Stück vom Model 3 her und liegt damit weit unten den eigenen Vorgaben. Es hakt es in drei Bereichen: Einbau der Batterie, Verschweißen der Karosserie und der „Hochzeit“, wie es Experten nennen, in der die Karosserie und das Fahrgestell zusammen kommen. Dort kann Tesla bislang 500 Fahrzeuge pro Woche herstellen, weit unter dem zuvor gesetzten Ziel von 1500 oder dem für März 2018 von 5000.

Nach Ansicht von Experten liegen die Probleme bei Tesla vor allem im Karosseriebau. Anfang Oktober veröffentlichte Tesla ein Video, in dem zwei Roboterarme die Karosserie eines Model 3 blitzschnell verschweißen. Dabei würden sie nur zu „einem Zehntel der Geschwindigkeit“ arbeiten, die möglich wäre, schrieb Musk. Was Vertrauen schaffen sollte, erreichte bei Experten das Gegenteil.

Michael Tracy, der sich seit 35 Jahren mit der Autoproduktion beschäftigt und mit seiner Firma Agile Group Hersteller berät, verweist auf Widersprüchlichkeiten: Nur zwei Roboterarme bewegen sich, dazu fliegen Funken, was nicht sein sollte. „Es sollte nur ein wenig Rauch aufsteigen“, sagt Tracy. Bei Tesla sähe es nach einer sogenannten Expulsation aus. Das sind Schweißarbeiten, die entweder bei zu hoher Hitze durchgeführt wurden oder „wie in diesem Fall, dass das Metall nicht nah genug herangezogen wurde“. Für den Fachmann ist klar: „Mit dem Video zeigt Musk nur eines: dass sie große Probleme beim Schweißen haben“, sagt Tracy, der Film sei „für die Öffentlichkeit inszeniert“.

Der Grund für die Probleme könnte sein, dass Tesla Erstmals preiswerteren Stahl statt Aluminium wie bei den Modellen S und X verwendet. „Die Unterschiede sind gravierend“, sagt Ron Harbour, Produktionsberater von Olver Wyman.

Inzwischen kursieren gar Gerüchte, beim Model 3 solle Wasser in die Passagierkabine eindringen. Solche Probleme haben etablierte Hersteller laut Harbour nicht. Der Grund: Sie testen ein halbes Jahr vor der Markteinführung eines Fahrzeuges die Produktion. Dieses sogenannte „soft tooling“ soll Kinderkrankheiten und gravierende Probleme vermeiden. „Musk verzichtet darauf, um die Fahrzeuge schneller auf den Markt zu bekommen“, sagt Fachmann Tracy.