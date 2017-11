„Was immer das Problem ist, er wird es lösen“

Das Vorgehen ist aber riskant. Traditionelle Hersteller haben ein Heer von Ingenieuren, das sich um auftauchende Probleme kümmern kann. Auch Musk heuerte Topleute an, darunter den ehemaligen Audi-Manager Peter Hochholdinger, kann sich aber bei weitem nicht mit den großen Herstellern messen.

Trotz allem ist das Vertrauen in Musk, der auch mit der Raketenfirma Space X große Erfolge feiert, bei vielen Investoren nach wie vor groß. „Dieser Mann hat ausgeknobelt, wie man eine Rakete auf einem Schiff landen lassen kann“, sagte Ross Gerber, Tesla-Aktionäre und Chef von Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management. „Was immer das Problem auch ist, er wird es lösen“.

Ob Musk das beim Model 3 gelingt wird in der deutschen Industrie genau verfolgt. Denn nach einigem Zögern hat man von München über Stuttgart bis Wolfsburg begriffen, dass der Markt für Elektroautos kurz vor dem Durchbruch steht. Auf der Automesse IAA übten sich Daimler, BMW und der VW-Konzern in Sachen Elektromobilität in einem beispiellosen Ankündigungswettbewerb. „Wir fokussieren uns im zukünftigen Wettbewerb sehr stark auf Tesla und weniger auf Toyota oder Hyundai“, sagte VW-Markenchef Herbert Diess der „Automobilwoche“. VW entwickelt deshalb speziell für den US-Markt einen eigenen Stromer in Passat-Größe, der 2021 in Serie gehen soll.

Mit der Flut an Elektromodellen glauben die Deutschen Tesla in die Schranken weisen zu können. Wie der Markt ab 2020 darauf reagiert, ist offen. So rechnet BMW-Chef Harald Krüger mit einer Entwicklung wie bei Geländewagen, die sich binnen weniger Jahr aus der Nische zu einem Massenphänomen entwickelten. Andere fürchten massive Preiskämpfe. Sicher ist: Aufgrund der hohen Batteriekosten wird mit der ersten Generation von Elektroautos kaum Geld verdient.

Für Vorreiter Tesla im achten Kreis der Produktionshölle gibt es immerhin Hoffnung: Das Leiden muss bald vorbei sein. Dante sah in seiner Göttlichen Komödie neun Kreise vor, dann konnten er mit Dichter Vergil über den Satan klettern und ins Freie gelangen.