Junge Menschen werden keinen Führerschein mehr machen

Schwer tun sich die etablierten Autokonzerne mit dem Publicity-Erfolg von Tesla und seinem Gründer Elon Musk, der quasi als Chef-Influencer agiert, wie Handelsblatt-Geschäftsführer Dopheide es locker formulierte. „Elon Musk hat die Position der Apple-Ikone Steve Jobs eingenommen“, räumt Wurst ein.

Den CEO als obersten Werbebotschafter einzusetzen wollen beide Werbeexperten nicht kopieren. „Ein Zetsche tritt anders auf als ein Krüger“, sagt Wurst, das müsse auch zum Unternehmen passen. BMW wurmt, dass in der Öffentlichkeit Tesla als größter Verkäufer von Elektroautos wahrgenommen wird. Dabei verkauft BMW mindestens genauso viele.

Das zeigt, wie die Stärke einer Marke sich auch vom wirtschaftlichen Erfolg abkoppeln kann. Teslas Markenwert stieg im vergangenen Jahr um 32 Prozent auf knapp sechs Milliarden US-Dollar. Mit rund 24 Milliarden US-Dollar liegen die beiden Marken BMW und Mercedes-Benz beim Markenwert fast gleichauf in der Markenwert-Studie Brand Z. Aber sowohl das Modell i3 wie auch die Mobilitätsdienstleistungen DriveNow, RideNow, und ParkNow zahlen nach Wursts Einschätzung wesentlich in die Marke BMW ein.

Daimler reagiert mit einer Verjüngungskur im gesamten Erscheinungsbild. Mit der Elektromarke EQ verbreitert Mercedes sein Spektrum. Der Stuttgarter Konzern sieht das Thema Mobilität ganzheitlich. Dazu gehören auch die Mietwagenflotte Car2go und Apps wie Moovel oder Mytaxi.

Wie wichtig eine hohe Akzeptanz der Marke besonders bei jungen Menschen auch für die Personalsuche ist, weiß Daimler-Personalchef Wilfried Porth: „Wir spüren, dass unsere Marke mit Zukunftsthemen wie autonomes Fahren, Elektromobilität oder Connectivity auch für Digitalexperten immer attraktiver wird.“

In ein paar Jahren werden viele junge Menschen keinen Führerschein mehr machen. Mercedes will deshalb versuchen, Kunden früh von der Marke zu überzeugen. „Wir werden als Marke den Kunden auch künftig das beste Luxuserleben bieten“, sagt Mercedes-Werber Sijanta. BMW-Expertin Wurst entgegnet keck: „Ich habe es da vielleicht einfacher: Freude am Fahren - egal wie.“