 VW-Chef Matthias Müller: „Wir brauchen Anerkennung“

StuttgartVolkswagen-Chef Matthias Müller scheut das Lob für die Konkurrenz nicht. Es tue gut, „Mercedes-Luft zu schnuppern“, sagt er bei seinem Auftritt auf dem Handelsblatt-Auto-Gipfel im Sindelfinger Mercedes-Kundenzentrum. Doch danach dreht sich alles nur noch um den Wolfsburger Autohersteller. Im Gespräch mit Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart und Chefredakteur Sven Afhüppe spricht Müller über seine Wünsche an die Berliner Politik, US-Präsident Donald Trump, die Dieselaffäre, die Kartelluntersuchungen und die Herausforderungen in der Elektromobilität.

Herr Müller, in Berlin laufen die Verhandlungen zur Jamaika-Koalition. Was sind Ihre Erwartungen?

Zunächst wünsche ich mir, dass die Diskussion um die Autoindustrie wieder versachlicht wird. Außerdem wollen wir beim Thema Mobilitätskonzepte enger mit der Politik zusammenarbeiten. Ich würde mir wünschen, dass auch eine neue Regierung in Berlin erkennt, wie systemrelevant unsere Branche ist. Im Wahlkampf ist zu leichtfertig mit der Industrie und auch mit Volkswagen umgegangen worden. Ich würde mir mehr Anerkennung dafür wünschen, dass wir unsere Fehler erkannt haben und unser Unternehmen dramatisch verändern.

Brauchen wir in der Regierung eine Bündelung der Kompetenzen, die mit dem Thema Auto und Mobilität zu tun haben?

Ich habe in jungen Jahren als Volontär im japanischen Wirtschaftsministerium Miti gearbeitet, in dem die Kompetenzen exakt so gebündelt waren und das bis heute großen Einfluss in Japan und der Welt hat. Ein solches Superministerium könnte ich mir auch in Deutschland sehr gut vorstellen.

Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart (r.) und Chefredakteur Sven Afhüppe (l.) im Gespräch mit VW-Chef Matthias Müller Es ärgere ihn, wenn der Eindruck erweckt werde, es fehle der Branche an Weitblick und Pragmatismus. „Und noch mehr ärgert es mich, wenn wir selbst dazu beigetragen haben“, so Müller. Auch eine Spitze gegen Tesla konnte Müller sich nicht verkneifen. „Der Durchbruch neuer Technologien kommt nicht von den Ankündigungsweltmeistern“, sagte er. „Ich mag Wettbewerb, aber teile romantische Verklärung von Tesla nicht.“

Solch ein Ministerium würde sich um Strukturfragen der Zukunft kümmern?

Heute sind die Kompetenzen in Deutschland über viele Ministerien verteilt. Bei der Digitalisierung und der Elektromobilität wird viel gesprochen und zu wenig gehandelt. Wir müssen zu einer Planung kommen, die auch verschiedene Industriebranchen mit einschließt. Nicht nur die Autobranche gehört dazu, sondern etwa auch die Energieindustrie, IT, Digitalwirtschaft. In einer solchen Zusammenarbeit müssen konkrete Pläne entstehen, die dann wirklich verbindlich sind.

Ist die digitale Kompetenz in der Regierung überhaupt vorhanden?

Ich würde nicht sagen, dass es eine solche Kompetenz nicht gibt. Aber es gibt auf jeden Fall die passenden Ansprechpartner in der Industrie, mit denen man darüber reden könnte.

In den aktuellen Koalitionsverhandlungen spielt das Thema Ladenetz überhaupt keine Rolle. Ein Problem?

Das wird sich ändern müssen. Sonst werden wir weiter an unserem Mobilitätsproblem kranken. Ich weiß nicht, wie wir die Luft sonst sauber bekommen.

Ist das ein Politikversagen?

Es steht mir nicht zu, von Politikversagen zu sprechen. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass wir uns mit dem Thema früher beschäftigen. An der Stelle ist viel zu wenig passiert.

Gibt es für Sie wichtige Politiker, die eine zentrale Rolle spielen sollen. Was ist mit EU-Kommissar Günther Oettinger und FDP-Chef Christian Lindner?

Günther Oettinger kenne ich lange, ich schätze ihn sehr. Er nimmt sich dem Thema Digitalisierung sehr stark an. Für Deutschland wäre es ein Gewinn, wenn er nach Berlin zurückkehren würde. Christian Lindner ist ebenfalls frisch und mutig unterwegs. In Berlin gibt es jetzt eine gewisse Art von Neuausrichtung. Wir hoffen darauf, dass mit einer Jamaika-Koalition vernünftige Konzepte herauskommen. Für Gespräche und Kooperationen stehen wir bereit.

Vor einem Jahr beim letzten Autogipfel war Donald Trump gerade zum US-Präsidenten gewählt worden. Wie fühlen Sie heute, zwölf Monate später, für die westliche Welt?

Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir an dieser Stelle mehr Stabilität spüren würden. Wir leiden unter einer gewissen Planungsunsicherheit. Nach einem Jahr wissen wir immer noch nicht, wie sich die amerikanische Außen- und Wirtschaftspolitik entwickeln wird. Von daher bleibt uns nichts anderes übrig, als auf Sicht zu fahren.

Chronologie der VW-Diesel-Affäre Darum geht es: Die Abgas-Affäre hat Volkswagen in eine schwere Krise gestürzt. Die bisherige Entwicklung im Überblick: Quelle: dpa

September 2015 3. September 2015: VW räumt hinter den Kulissen gegenüber der US-Umweltbehörde EPA Manipulationen bei Diesel-Abgastests ein. 18. September: Die EPA teilt mit, VW habe eine Software eingesetzt, um Test-Messungen des Schadstoffausstoßes künstlich zu drücken. 23. September: Rücktritt von Vorstandschef Martin Winterkorn. 25. September: Der VW-Aufsichtsrat beruft Porsche-Chef Matthias Müller zum Konzernchef und trifft weitere Personalentscheidungen. 28. September: Nach mehreren Strafanzeigen startet die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsvorwürfen.

Oktober 2015 15. Oktober: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ordnet den Pflichtrückruf aller VW-Dieselautos mit Betrugs-Software an. In ganz Europa müssen 8,5 Millionen, in Deutschland 2,5 Millionen Wagen in die Werkstatt.

März 2016 16. März 2016: Erster deutscher Schadenersatz-Prozess eines Privatkunden. Urteil des Landgerichts Bochum: VW muss keine Wagen zurücknehmen.

April 2016 22. April: Der Abgas-Skandal brockt VW für 2015 mit 1,6 Milliarden Euro den größten Verlust aller Zeiten ein.

Juni 2016 16. Juni: Volkswagen will sich nach dem Abgas-Skandal grundlegend neu aufstellen und unter anderem die Elektromobilität massiv ausbauen.

Juli 2016 7. Juli: Erste Sitzung des Abgas-U-Ausschusses des Bundestags. 8. Juli: Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft startet ein Verfahren, um über Bußgelder unrechtmäßige Diesel-Gewinne abzuschöpfen.

August 2016 8. August: Das Landgericht Braunschweig gibt den Startschuss für ein Musterverfahren wegen der Aktionärsklagen gegen Volkswagen. 29. August: Wegen einbrechender Gewerbesteuern erhöhen einige VW-Städte stark kommunale Gebühren, wie eine dpa-Umfrage ergibt.

September 2016 1. September: Das Bundesverkehrsministeriums wirft auch Fiat den Einsatz „unzulässiger“ Abschalteinrichtungen vor - Fiat dementiert. 7. September: Die Vorwürfe gegen Bosch werden konkreter. Der VW-Zulieferer habe jahrelang von den Manipulationen seines Großkunden wissen müssen, klagen geschädigte Diesel-Besitzer in den USA.

Dezember 2016 8. Dezember: Die EU-Kommission sieht massive Mängel bei der Aufarbeitung des Abgas-Skandals und geht gegen Deutschland vor. 15. Dezember: Sigmar Gabriel (SPD), Peter Altmaier (CDU) und Barbara Hendricks (SPD) sagen im U-Ausschuss aus, sie hätten erst nach Aufdeckung des Skandals 2015 von verbotenen Praktiken erfahren. 20. Dezember: Im Rechtsstreit um Hunderte Zivilklagen verkündet ein US-Richter einen Kompromiss. VW soll Kunden, Behörden, Händlern und US-Bundesstaaten über 16 Milliarden Dollar an Entschädigung zahlen.

Januar 2017 9. Januar 2017: Es wird bekannt, dass das FBI einen VW-Manager wegen des Diesel-Skandals festgenommen hat. Fünf weitere werden angeklagt. 11. Januar: VW und das US-Justizministerium einigen sich in einem zweiten großen Vergleich zu den strafrechtlichen Fragen auf eine Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar. 12. Januar: In den USA gerät nach Volkswagen auch Fiat Chrysler wegen auffälliger Abgaswerte ins Visier der Behörden. 19. Januar: Ex-VW-Konzernchef Martin Winterkorn erscheint vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Abgas-Skandal.

Außenminister Sigmar Gabriel hat zuletzt in einem Handelsblatt-Interview angesprochen, dass das gesamte deutsche Exportmodell gefährdet sein könnte. Teilen Sie diese Einschätzung?

Natürlich besteht da eine gewisse Gefahr. Seit Jahren haben wir uns dem Thema Globalisierung verschrieben, und solche grundsätzlichen Strategien kann man nicht jeden Tag verändern. Da hängt einfach zu viel dran. Deutschland, Europa und China sollten einen gemeinsamen Standpunkt finden und den dann auch gegenüber den Amerikanern vertreten.

Wenn die Probleme in den USA größer werden, lohnt sich der Blick nach China. Aber ist es dort wirklich einfacher?

Volkswagen hat in China eine über 30-jährige Geschichte, diese starke Präsenz ist ein ganz wesentlicher Teil unseres Erfolgsmodells. Die Chinesen werden zurecht zunehmend selbstbewusster und haben technisch stark aufgeholt, was insbesondere die Digitalisierung und die Elektromobilität betrifft. Nichtsdestotrotz liegt es auch an uns, dort mit erfolgreichen Konzepten anzutreten.