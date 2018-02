Autoabsatz in Deutschland Diesel-Zulassungen sinken rasant

Dieselautos werden in Deutschland immer unbeliebter. Der Absatz sank im Januar im Vergleich zum Vorjahr stark – dafür sind Benziner gefragt.

Der Diesel-Anteil an den Pkw-Zulassungen ist auf 33 Prozent geschrumpft. (Foto: dpa) Diesel

HamburgDer Absatz von Dieselautos in Deutschland ist zu Jahresbeginn stark gesunken. Die Verkäufe der Selbstzünder seien im Januar binnen Jahresfrist um 17,6 Prozent auf rund 89.800 Fahrzeuge zurückgegangen, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Freitag mit. Der Diesel-Anteil an den Pkw-Zulassungen schrumpfte auf 33 Prozent, zwölf Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr. Dieselautos verkaufen sich seit Monaten wegen der drohenden Fahrverbote schlecht. Dagegen zieht die Nachfrage nach Benzinern an.

Insgesamt kamen laut VDA im Januar 269.400 Neuwagen auf die Straßen, zwölf Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Verband rechnet allerdings nicht damit, dass sich das hohe Tempo in den nächsten Monaten fortsetzen wird. Nach seiner letzten Prognose geht der VDA für 2018 mit einem Rückgang der Pkw-Nachfrage um zwei Prozent auf rund 3,4 Millionen Fahrzeuge aus.

Der Auftragseingang im Inland lag zu Jahresbeginn deutlich über dem Vorjahr. Im Januar hätten neun Prozent mehr inländische Kunden Fahrzeuge bestellt, teilte der VDA mit. Aus dem Ausland seien vier Prozent mehr Aufträge eingegangen. In den Pkw-Werken der deutschen Hersteller liefen 458.700 Fahrzeuge von den Produktionsbändern, etwa so viele wie im Vorjahresmonat. Ins Ausland wurden 353.700 Wagen exportiert, gut ein Prozent plus.

Die Lieblingsautos der Deutschen Volkswagen dominiert 1 von 13 Der Autohandel kann sich freuen: 2017 sind die Verkäufe in Deutschland wieder gestiegen. Und auch Durchschnittspreis für Neuwagen hat 2017 ein Rekordniveau erreicht. Einer Studie des Center Automotive Research (CAR) kostete ein neuer Pkw im Mittel 32.850 Euro und damit 1.300 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Auch in diesem Jahr beherrscht VW die Zulassungen im Heimatmarkt - auch wenn die Wolfsburger etwas weniger verkauft haben als im Vorjahr. Deutsche kaufen am liebsten Deutsche 2 von 13 Importwagen tauchen in der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes kaum an der Spitze auf. In der Oberklasse dominiert die S-Klasse von Mercedes mit 6759 verkauften Exemplaren. Ein Klassiker an der Spitze 3 von 13 Und auch bei den Sportwagen dominiert ein alter Bekannter. Der Porsche 911 wurde in Deutschland 7522 Mal verkauft. Doch unter den zehn meistverkauften Modellen in Deutschland sind andere... Platz 10 - Opel Corsa 4 von 13 Der kleine Opel wird derzeit noch in Eisenach gebaut. Seine Zukunft ist französisch: ab der nächsten Generation wird der Corsa auf eine PSA-Plattform gestellt. Mit 51.349 verkaufte Fahrzeuge im Jahr 2017 ist das Modell bei den Deutschen nach wie vor sehr beliebt. Platz 9 - VW Touran 5 von 13 Als Van gehört der Touran zwar zu einer aussterbenden Art, doch bei den Deutschen ist das Modell immer noch begehrt. 52.182 wurde das Familienauto im vergangenen Jahr hierzulande verkauft. Platz 8 - Opel Astra 6 von 13 Auf dem Genfer Autosalon wurde der Astra noch als „Auto des Jahres“ ausgezeichnet. In der Kompaktklasse ist das Modell ist das Modell erfolgreich, aber kein echter Gegner für den Golf. 56.327 verkaufte Fahrzeuge reichen für einen Platz unter den besten Zehn. Platz 8 - Skoda Octavia 7 von 13 Der Tscheche ist vor allem bei Familien beliebt und damit das erfolgreichste Importmodell in der Zulassungsstatistik. 59.147 Mal kauften die Deutschen das Mittelklassemodell aus dem VW-Konzern.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) verschob unterdessen die für Freitag geplante Veröffentlichung der Zulassungsstatistik auf kommende Woche. Eine Sprecherin der Behörde sagte, die Zahlen müssten erst aufgearbeitet werden.