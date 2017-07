Abertis Der spanische Autobahnbetreiber steht zum Verkauf. (Foto: AP)

MadridDer Hochtief-Mutterkonzern ACS könnte in einem Bieterwettkampf um den spanischen Autobahnbetreiber Abertis verwickelt werden. ACS erklärte am Freitag, man prüfe eine Gegenofferte für Abertis. Für das Unternehmen hatte der italienische Infrastrukturkonzern Atlantia im Mai bereits ein 16,3 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot vorgelegt. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, betonte ACS. Insider sagten, ACS könnte sich beim Bieten mit Investmentfonds verbünden. Die Zeitung „Expansion“ berichtete, ACS erwäge bereits seit Wochen ein Angebot für Abertis. Möglicherweise solle dies über die deutsche Tochter Hochtief vorgelegt werden.

Aktien des größten deutschen Baukonzerns brachen ein. „Der Kurs wird sicherlich von Sorgen belastet, dass ACS dann kein Geld mehr haben könnte, um den Rest von Hochtief zu kaufen“, sagte ein Händler. Ein Hochtief-Sprecher wollte sich nicht äußern und verwies auf ACS. Ein Insider sagte, es sei noch zu früh, um über eine Beteiligung Hochtiefs an einer möglichen Offerte zu entscheiden. Bislang sei Hochtief auch nicht in die Überlegungen der spanischen Konzernmutter eingebunden.

Abertis betreibt mautpflichtige Straßen und Autobahnen in Spanien und ist auch in Chile und Brasilien aktiv. Insgesamt umfasst das Straßen-Netz mehr als 8600 Kilometer in 14 Ländern. Das Unternehmen expandierte in den vergangenen Jahren stark außerhalb Spaniens und ist hoch profitabel – das weckt Begehrlichkeiten.

Die von der Benetton-Familie kontrollierte Atlantia hatte eine Milliarden-Offerte unterbreitet, die sich aus Barmitteln und Aktien zusammensetzt. So will sie das weltgrößte Mautstraßen-Unternehmen schmieden. Atlantia selbst gebietet bereits über Mautstraßen mit einer Länge von rund 5000 Kilometern. Beide Konzerne betreiben zudem Flughäfen.

In Branchenkreisen hatte es geheißen, Abertis-Aktionäre könnten aber ein reines Bar-Angebot begrüßen. Atlantia hatte Mitte Juni angedeutet, die Offerte könnte entsprechend geändert werden. Dann müssten die Italiener aber ihre Angebotsunterlagen ändern. Entschieden ist noch nichts.

Nun könnte aber ACS seinen Hut in den Ring werfen. Das Unternehmen befinde sich dazu in Gesprächen sowohl mit Finanzinvestoren als auch Infrastrukturfonds. Analysten sagten, Abertis passe gut zu ACS. Der von Real-Madrid-Präsident Florentino Perez geführte Konzern hält auch mehr als 70 Prozent der Hochtief-Aktien, über Hochtief kontrolliert er zudem den australischen Bau-Riesen Cimic. Hochtief-Chef ist der Perez-Vertraute Marcelino Fernandez Verdes. ACS hatte Hochtief nach einem erbitterten Übernahme-Kampf geschluckt.

Analysten erwarten, dass die Italiener nun ihr Angebot verbessern könnten. Die bestehende Offerte wird noch von der spanischen Aufsicht geprüft. Auch die Regierung in Madrid könnte eine Rolle spielen. Sie kann Transaktionen untersagen, die dem strategischen Interesse des Landes zuwiderlaufen. Die spanische Regierung verfolge die Entwicklungen genau, sagte ein Sprecher.