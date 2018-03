 Autobahnbetreiber: Spanische Marktaufsicht genehmigt Hochtief-Offerte für Abertis

Die spanische Marktaufsicht lässt ein Übernahmeangebot von Hochtief für Abertis zu. Ob es nun aber zu einem Bieter-Rennen kommt, ist unklar.

Das Übernahmeangebot des deutschen Baukonzerns für Abertis wurde genehmigt. (Foto: dpa) Hochtief

MadridDie spanische Marktaufsicht CNMV hat das Übernahmegebot von Hochtief für den spanischen Mautstraßen-Betreiber Abertis genehmigt. Das teilte die Behörde am Montag mit. Damit beginnt eine 30-tätige Annahmefrist für die Offerten von Hochtief und auch der italienischen Atlantia. Beide Unternehmen haben nun die Möglichkeit, ihre Gebote in die Höhe zu schrauben. Ob mit der CNMV-Genehmigung tatsächlich der Startschuss für ein milliardenschweres Bieter-Rennen um Abertis gefallen ist, war aber zunächst unklar: Zuletzt sagten eingeweihte Personen, dass Atlantia mit der spanischen Hochtief-Mutter ACS über eine Aufteilung des Mautstraßen-Betreibers verhandele. Beide wollten so einen teuren Bieterwettkampf verhindern.