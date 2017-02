Betriebsgewinn rasselt in den Keller

Der Konzern tritt derzeit auf der Stelle. Dies hat VW erlaubt, die Japaner als größten Autohersteller der Welt zu überholen. Doch richtig bergab geht es mit den Gewinnen. Obwohl der Absatz im dritten Quartal leicht stieg und die Einnahmen nur leicht sanken, rasselte der Betriebsgewinn um 39 Prozent in den Keller. Der Grund: 2016 ist der Wechselkurs des Yen in die Höhe geschossen und hat damit die Umsätze und Gewinne massiv gedrückt. Die Gewinnmarge sackte von 9,8 Prozent im Vorjahr auf nur noch 6,2 Prozent ab.

Dennoch dürfte der finanzielle Tritt auf die Bremse die Kritik Trumps nicht verstummen lassen, nach der ausländische Firmen durch vermeintlich unterbewertete Währungen unfaire Wettbewerbsvorteile in den USA hätten. Denn Toyota erhöhte seine Bilanzprognose für das bis März laufende Bilanzjahr – und lieferte Trump damit unfreiwillig Munition. Nach Trumps Wahlsieg schoss der Dollar auf einmal in die Höhe und riss damit auch Toyotas Profite mit.

So will Toyota bis Ende März nun 10,15 Millionen Autos verkaufen, 50.000 mehr als 2015. Die Motoren sind derzeit Japan, Europa und Asien. Die USA stagnieren, weil Toyota vom Boom der SUVs und Pick-up-Trucks überrascht wurde. Doch vor allem trifft der Fall der Rohstoffpreise den Absatz Toyotas vor allem im Mittleren Osten, einem der wichtigsten Märkte der Japaner.

Die Umsatzprognose erhöhte Toyota leicht auf 26,5 Billionen Yen, die für den Gewinn jedoch um gleich neun Prozent auf 1,85 Billionen Yen. Dies wäre zwar 35 Prozent weniger als im Rekordjahr 2015. Aber die operative Umsatzrendite von sieben Prozent ist immer noch ein im internationalen Maßstab recht starker Wert. Zu stark für Trump?

Das Unternehmen beobachte nun genau, was der US-Präsident mache, und überlege sich Maßnahmen, kündigte Otake an. Im Mai in der Jahresbilanz will sich der Konzern genauer äußern. Doch allen ist klar, dass Trump jederzeit Strafzölle auf Importe oder andere Hemmnisse in den Fahrweg der Autohersteller werfen könnte.