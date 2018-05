 Autobauer: Daimler sichert sich Batteriezellen von CATL in China

Batteriehersteller CATL beliefert bereits Volkswagen und BMW. Mit Daimler gewinnen die Chinesen ein weiteres Branchenschwergewicht als Kunden.

Der Stuttgarter Autobauer wird künftig mit Batteriezellen vom chinesischen Anbieter CATL beliefert. (Foto: dpa) Daimler

StuttgartDaimler kauft künftig Batteriezellen beim chinesischen Hersteller CATL ein und will dabei Standards für Arbeits- und Menschenrechte beim Problemrohstoff Kobalt sicherstellen. Contemporary Amperex Technology (CATL) habe einen Auftrag zur Lieferung von Zellen erhalten, sagte Sabine Angermann, Einkaufschefin für Rohstoffe bei Daimler, am Mittwoch in Stuttgart. Ein Volumen nannte sie nicht.

Der Hersteller CATL, der auch Volkswagen und BMW beliefert, hat sich zu einem der weltweit führenden Lieferanten gemausert – mit Unterstützung der chinesischen Regierung. Denn in China sind alle Autobauer verpflichtet, Batteriezellen von heimischen Firmen zu beziehen.

CATL sei einer der ersten Lieferanten, der sich einem Kontrollsystem von Daimler zur Wahrung von Standards wie dem Verzicht auf Kinderarbeit bei der Rohstoffgewinnung unterwerfe, sagte Angermann weiter. Das in Batteriezellen weltweit eingesetzte Kobalt stamme zu mehr als 60 Prozent aus der Demokratischen Republik Kongo. Während große Bergbauunternehmen dort bereits Gesundheitsschutz und Sicherheit beachteten, schürften in vielen kleinen Minen die Arbeiter unter schlechten Bedingungen und auch Kinder die Erze.

Der Autobauer aus Stuttgart werde deshalb nur Batteriezellen mit Kobalt aus industriellem Bergbau im Kongo einsetzen, erklärte die Rohstoffexpertin. Die Lieferanten müssten die Einhaltung von Menschenrechten in ihrer Produktion garantieren und es werde unangemeldete Kontrollen geben. Auf längere Sicht will der Autobauer Kobalt aus Kanada und Australien beziehen und setzt darauf, dass mit neuer Batterietechnik ab 2025 ganz auf den Rohstoff verzichtet werden kann.

