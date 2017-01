 Autobauer: Fiat Chrysler plant 2000 neue Jobs in den USA

USA Fiat Chrysler zieht sich aus der Produktion von Kleinwagen und Autos mittlerer Größe zurück, Geländefahrzeuge liegen weiter im Trend. (Foto: AP)

DetroitDer italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler will 2000 neue Arbeitsplätze in den USA schaffen. Dafür soll eine Milliarde Dollar in zwei bereits bestehende Fabriken in Michigan und Ohio investiert werden, wie der Konzern am Sonntag mitteilte. Mitarbeiter dort bauen demnach künftig drei neue Jeeps.

Fiat Chrysler zieht sich aus der Produktion von Kleinwagen und Autos mittlerer Größe zurück, da deren Verkaufszahlen weltweit sinken. Große Geländefahrzeuge hingegen liegen weiterhin im Trend.

Anfang Januar hatte der US-Autohersteller Ford bereits Pläne für ein neues Werk in Mexiko im Wert von 1,6 Milliarden Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro) gestrichen. Vielmehr teilte das Unternehmen mit, 700 Millionen Dollar in eine Anlage im US-Staat Michigan investieren zu wollen. Dadurch sollen 700 neue Jobs entstehen.