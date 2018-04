Autobauer in der Krise Opel steuert in eine ungewisse Zukunft

Opel war einst der Stolz Nachkriegsdeutschlands. Nach der Übernahme durch PSA bangen IG Metall und Belegschaft um eine eigenständige Zukunft.

Der von Kurzarbeit flankierte Personalabbau schreitet bei Opel in großen Schritten voran. (Foto: dpa) Opel-Werk Kaiserslautern

Frankfurt/Rüsselsheim Er sei immer noch überzeugt, dass die Übernahme durch PSA der richtige Schritt gewesen sei, beteuert Opel-Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug. Die neue Konzernmutter PSA aus Frankreich kann Opel retten, nur über den Weg zurück in die Zukunft streiten sich Management und Gewerkschaften inbrünstig.

Es geht um die Zukunft von rund 18.000 Opel-Beschäftigten in den drei deutschen Werken Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach sowie im hessischen Testzentrum Dudenhofen und im Teilelager Bochum.

Der IG-Metall-Chefverhandler Berthold Huber spricht von „Erpressung“, um die Verhandlungsstrategie des PSA-Konzerns zu geißeln, der Opel im vergangenen Sommer gekauft hat. Opel-Chef Michael Lohscheller und sein Konzernboss Carlos Tavares machen Investitionszusagen für einzelne Werke schlicht von (Lohn-)Zugeständnissen der Gewerkschaft abhängig. Den von der IG Metall im Gegenzug verlangten Zukunftsplan mit festen Zusagen zu Beschäftigtenquoten und Produktplatzierungen in den einzelnen Werken wollen sie aber bislang nicht vorlegen.

Was aus Opel/PSA-Sicht in Polen, Spanien oder England bereits bestens funktioniert hat, kann die deutsche Gewerkschaft aus übergeordneten Gründen nicht so leicht wiederholen. Opel ist keineswegs der einzige Autobauer im Flächentarif der größten Einzelgewerkschaft der Welt, denn auch die Beschäftigten etwa von Ford, Mercedes-Benz, BMW oder Porsche werden nach dem Tarifwerk entlohnt.

Benötigt ein Unternehmen wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten einen Tarifnachlass, muss es nach hiesigem Verständnis die Gewerkschaft tief in die Bücher blicken lassen und nach den Regeln des „Pforzheimer Abkommens“ einen Plan vorlegen, wie man wieder in die Gewinnzone zurückkehren will.

PSA-Chef Tavares hält offenbar nicht viel von gewerkschaftlichem Co-Management à la „Pforzheim“, zumal er den eigenen Konzern innerhalb weniger Jahre ohne solche Verabredungen auf Effizienz getrimmt hat. Rund 30.000 Stellen hat der Manager seit 2011 bei PSA gestrichen.

„Da muss man offen und ehrlich sein: Das Einzige, was Mitarbeiter schützt, ist Gewinn“, lautet ein Zitat des nüchternen Portugiesen. Eisern nennt er keine Zielgrößen für Personal und Produktion in den einzelnen Opel-Werken, will die Auslastung von der „Performance“ (Leistung) und den Verkaufszahlen abhängig machen.

Opel-Produktionsstandorte in Europa Rüsselsheim Am Opel-Hauptsitz arbeiten 14.850 Beschäftigte, davon gut die Hälfte im Entwicklungszentrum. Die Produktion hat rund 3000 Arbeitnehmer. Sie bauen den Mittelklassewagen Insignia in mehreren Varianten, den Zafira sowie Getriebe und Komponenten. Kaiserslautern Der Standort in Rheinland-Pfalz hat 2130 Beschäftigte. Sie produzieren Motoren und Fahrwerkskomponenten. Eisenach In Thüringen laufen die Kleinwagen Corsa und Adam vom Band. Im Werk Eisenach arbeiten 1790 Menschen. Gliwice In dem polnischen Werk sind knapp 3050 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bauen den Kompaktwagen Astra und das Cabrio Cascada und den Sportwagen Opel GTC. In Tychy stellen 400 Beschäftigte Motoren her. Figueruelas In dem spanischen Standort bei Saragossa laufen Corsa, Meriva, der SUV Mokka und der Stadtgeländewagen Crossland X vom Band. Der Standort hat 5170 Arbeitsplätze. Ellesmere Point Im Werk arbeiten 1470 Beschäftigte. Hier werden ebenfalls Astra-Modelle produziert. Luton Der Standort nördlich von London hat 1240 Arbeitnehmer und baut den Kleintransporter Vivaro. Aspern In dem österreichischen Werk nahe Wien arbeiten 1330 Menschen. Dort werden Motoren und Getriebe hergestellt. Szentgotthard Die Fabrik in Ungarn produziert mit 1160 Arbeitnehmern Motoren und Komponenten.

Aus Sicht der IG Metall verlangt PSA von ihr Zustimmung zu kräftigen Einschnitten, ohne Zusagen für die Zeit danach zu machen. Als erstes wird das im Montagewerk Eisenach sichtbar, das Lohscheller künftig nur noch mit einem Geländewagen belegen will, der ab 2020 auch in einer Elektrovariante gebaut werden könnte.

Die IG Metall fürchtet um die Hälfte der rund 1800 Jobs und den „Tod auf Raten“ für ein Werk, das einst mit kräftiger Staatshilfe als Symbol der deutschen Einheit errichtet wurde. Landes- und Bundespolitiker von CDU bis Linkspartei geben Rückendeckung und verlangen von PSA weitergehende Zusagen.

Der von Kurzarbeit flankierte Personalabbau schreitet bei Opel in großen Schritten voran. Der Betriebsrat fürchtet inzwischen einen gefährlichen Exodus und verlangt ein schnelles Ende der Abfindungen von bis zu 275 000 Euro für jüngere Beschäftigte. Die intern angepeilte Zahl von 3700 Abgängen werde allein durch Vorruhestand und Altersteilzeit erreicht, sagt Betriebsratschef Schäfer-Klug.

Ob das reichen wird, ist unklar. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer hat vor einiger Zeit ausgerechnet, dass bei Opel 6000 Stellen wegfallen müssten, um die Effektivität der PSA-Fabriken zu erreichen.