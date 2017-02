Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Konsolidierung schreitet voran

Auch Toyota könnte dann ins Schlingern geraten. Dabei produzieren die Japaner schon deutlich mehr als die Hälfte ihres US-Absatzes vor Ort und sind sogar schon stark amerikanisiert. Aber die Handelspolitik Trump sei ein Risiko, sagt Otake, in den USA, aber auch weltweit.

Selbst ein Ausbau der US-Produktion ist kurzfristig kein Ausweg für Toyota. „Im Moment produzieren wir fast mit voller Kapazität“, erklärt Otake, „wir haben keine große Reserven.“ Und der Bau neuer Fabriken brauche Zeit.

Derweil treibt der Konzern die Konsolidierung der japanischen Autoindustrie voran. Am Montag vereinbarten Toyota und der frühere VW-Partner Suzuki, konkret eine weitreichende Zusammenarbeit zu planen. Damit bilden sich in Japans zersplitterter Automobilindustrie drei Gruppen heraus. Honda setzt weiter auf einen Alleingang. Renault-Partner Nissan hat sich Mitsubishi Motors zu 34 Prozent gekauft. Und Toyota zieht nun nach Subaru und Mazda auch noch Suzuki in seine Umlaufbahn.

Die Konzernchefs der beiden Hersteller hatten diesen Deal persönlich im Oktober 2016 angekündigt. Jetzt einigten sie sich auf die vier Bereiche, die detailliert geprüft werden sollen: umweltfreundliche Antriebe, Sicherheits- und Informationstechnologien, beispielsweise für autonomes Fahren, und gemeinsamen Einkauf.

Außerdem gehe es Toyota um Wissenstransfer, erklärte Toyotas Vorstandsmitglied Shigeru Hayakawa: „Wir können von Suzuki lernen, wie man schnell Entscheidungen trifft.“ Und dies ist angesichts der heutigen globalen Unsicherheit durchaus ein Wert für sich.