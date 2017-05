Toyodas Warnungen richten sich nach innen

Toyodas Warnungen sind daher vor allem an seine eigene Organisation gerichtet, ja nicht wieder so selbstgefällig wie vor der Weltwirtschaftskrise zu werden. Damals sackte der Konzern innerhalb von zwölf Monaten von einem Rekordgewinn tief in die Verlustzone. Für Toyoda war es eine Nahtoderfahrung, die er vermeiden will.

Sein Ziel ist vielmehr, Toyota so schnell und flexibel zu machen, dass der Autobauer auch dann noch profitabel bleibt, wenn der Umsatz um 20 Prozent abschmieren sollte. Daher fordert von der Belegschaft nicht nur den traditionellen Spareifer ein. 2016 wrang der Konzern erneut fast vier Milliarden Euro aus seinem bereits berüchtigt schlanken Produktionssystem. Zudem sollen die Mitarbeiter radikal umdenken.

Zuerst sollen sie emotionalere Autobaus bauen. Ein Beispiel ist für Toyoda der neue Crossover C-HR, der mit seiner kantigen Karosserie ästhetisch polarisiert. Darüber hinaus zahlt sich für Toyota in dem jüngsten Dieselskandal aus, schon früh strategisch auf Hybridautos gesetzt zu haben. In Europa stieg Toyotas Absatz 2016 um fast zehn Prozent auf 921.000 Kraftwagen.

Außerdem will Toyoda, dass die Belegschaft schneller handelt, um mit dem Takt des Digitalzeitalters mitticken zu können. Er hat daher im vergangenen Jahr den Konzernriesen in mehrere kleine interne Unternehmen zerlegt, um Hierarchien abzubauen. Es ist sein Langzeitprojekt. Die neue Struktur würde nicht sofort ein neues Denken hervorbringen, gab Toyoda zu.

Die meistgebauten Autos der Welt 2016 Platz 5 Platz fünf geht an den achtsizigen Kompakt-Van Wuling Hongguang aus China, der mit 847.000 produzierten Fahrzeugen im Jahr 2016 auch das meistgebaute Auto Asiens war.

Platz 4 Der koreanische Hersteller Hyundai fertige von Elantra im Jahr 2016 nicht weniger als 875.000 Einheiten. In Deutschland kennt man ihn kaum noch, da er hier bereits ab 2006 durch den i30 im Modellprogramm ersetzt wurde.

Platz 3 Es gibt sie noch, die Statistiken, in denen der VW Golf nicht auf Platz 1 steht. in 2016 gebaute 970.000 Einheiten reichen im globalen Vergleich nur für Bronze. Immerhin: Der Golf war meistgebautes Auto in Europa. In Wolfsburg liefen 2016 rund 650.000 Modelle vom Band. Die restlichen 320.000 Einheiten der Jahresproduktion wurden vor allem in China und Mexiko gefertigt.

Platz 2 Auf Rang zwei der weltweit meistgebauten Autos landet 2016 mit dem Toyota Corolla ein ganz klassischer Pkw. Mit 985.000 Einheiten lässt die Limousine die Kompaktklassen-Wettbewerber VW Golf (970.000 Einheiten) und Hyundai Elantra (875.000 Einheiten) hinter sich.

Platz 1 Der Sieger ist ein Pick-up: Die Ford F-Reihe war 2016 das meistgebaute Auto der Welt. Insgesamt verließen 1,012 Millionen Einheiten die Fließbänder im amerikanischen Dearborn, wie der Informationsdienstleister Inovev meldet. Der Pick-up ist seit 1978 das meistverkaufte Auto der USA, seit 1983 trägt er auch den Titel des meistverkauften Autos weltweit.

Dementsprechend vorsichtig schaut der Konzern ins laufende Jahr, das laut dem Tiefstapler an der Konzernspitze Toyotas wahres Potenzial offenbare. Der Umsatz soll leicht auf 27,5 Billionen Yen fallen, der Reingewinn um 18 Prozent auf 1,5 Billionen Yen. Denn höhere Rohstoffkosten und stärkere Preisschlacht in Toyotas Hauptmarkt USA würden nach Toyotas Einschätzung einen Großteil der jährlichen Kostensenkungen wettmachen.

Doch es gibt gute Nachrichten für Investoren: Erstens will Toyota dennoch seine Dividende von 210 Yen pro Aktie nicht senken und wieder Aktien zurückkaufen. Damit könnte der Konzern 2017 sogar mit 59 Prozent einen höheren Anteil am Gewinn an seine Aktionäre zurückgeben als 2016. Zweitens sind Toyotas Prognosen oft im positiven Sinn mit Vorsicht zu genießen. Denn in der Regel sagt der Konzern die Zukunft düsterer voraus, als sie wird.

In diesem Fall haben die Japaner ihrer Vorhersage einen Dollar-Kurs von 105 Yen und einen Euro-Kurs von 115 zugrunde gelegt. Doch derzeit liegen die beiden Währungen rund zehn Yen über den Annahmen. Und je schwächer der Yen ist, umso besser geht es Toyotas Profiten. Diese Grundregel wird Konzernchef Toyoda auch mit Reformen nicht abschaffen können.