Toyota Der japanische Autobauer konnte seinen Halbjahresgewinn deutlich steigern. (Foto: AP)

TokioJapans größter Autobauer Toyota hat den Nettogewinn in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres erhöht. Wie der Volkswagen-Rivale am Dienstag nach Börsenschluss bekanntgab, fiel zwischen April und September unter dem Strich ein Ertrag von 1,07 Billionen Yen an (rund 8 Milliarden Euro). Das ist ein Zuwachs von 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der operative Gewinn kletterte im zweiten Geschäftsquartal um zehn Prozent auf umgerechnet 3,9 Milliarden Euro. Einsparungen und positive Währungseffekte hätten dabei einen Rückgang der Verkäufe auf dem Heimatmarkt und in Nordamerika wettgemacht. Analysten waren von einem geringeren Zuwachs ausgegangen. Der Umsatz stieg um 8,6 Prozent auf 14,19 Billionen Yen.

Das Unternehmen, zu dem auch die Nutzfahrzeugtochter Hino Motors und der Kleinwagenbauer Daihatsu gehören, hob die Prognose für das noch bis Ende März 2018 laufende Gesamtgeschäftsjahr dank des schwachen Yen an. Der nach Volkswagen weltweit zweitgrößte Autobauer rechnet nun mit einem Betriebsgewinn von 2,0 Billionen Yen (umgerechnet 15,1 Milliarden Euro). Im August erst hatte Toyota die Prognose auf 1,85 Billionen Yen angehoben. Davor hatte der Vorstand 1,6 Billionen Yen angepeilt.