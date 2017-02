Tesla, Uber und Google sind stets präsent

Doch Dudenhöffer wäre nicht Dudenhöffer, wenn er seine Gäste nicht ein wenig herausfordern würde. Dazu hat er sogar einen echten Nobelpreisträger eingeladen. Chemie-Professor Stefan Hell erzählt den Automanagern von seiner Erfindung, einem hochpräzisen Mikroskop. Eine Geschichte, die viele Parallelen zur Autowelt aufweist. Denn die Industrie habe seine Erfindung am Anfang nicht ernstgenommen und dann nur halbherzig vertrieben, erzählt. Hell gründete ein eigenes Unternehmen – und erobert seitdem den Markt.

Dudenhöffer nennt ihn den „Elon Musk der Mikroskopie“ und schlägt damit die Brücke zur Autobranche. Die großen Herausforderer wie Tesla, Uber und Google sind zwar nicht in Bochum dabei – aber immer präsent. Nicht umsonst haben die anwesenden Unternehmen viel Zukunftstechnologie ausgestellt.

Und auch in den Workshops geht es nicht nur um Verbrenner und Vertrieb, sondern auch um Autonome Mobilität und das vernetzte Auto. Zwischen all den zuversichtlichen Vorträgen schwingt nur hin und wieder etwas Skepsis mit. Als ein Vertreter eines deutschen Zulieferers über die Anstrengungen seines Konzern bei der Entwicklung des autonomen Autos erzählt, fällt er kurz aus der Rolle. Für ihn sei es eine „Schreckensvision“, das Steuer aus der Hand zu geben. Einige im Publikum lachen zustimmend. Tatsächlich ist der Vortragende mit seiner Angst nicht alleine.

Dirk Seiferth, Partner der Managementberatung Kienbaum, erklärt in einem Vortrag, warum die Kunden das selbstfahrende Auto – jene erklärte Zukunftsvision der Industrie – oft noch fürchten. 48 Prozent haben demnach Angst vor dem Kontrollverlust. Es ist die unbestimmte Furcht, die man vom Beifahrersitz kenne. 58 Prozent haben Angst, dass die Technik versagen könne. Und weitere 42 Prozent befürchten, dass der Fahrspaß leidet, wenn das Auto selbst fahre.

Doch der Berater hat – wie es für seine Berufsgruppe üblich ist – natürlich auch eine Lösung mitgebracht. Um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, müssten die Hersteller die Systemsicherheit garantieren. „Das Auto muss sich dem Fahrer anpassen“, sagt Seiferth. Darüber hinaus müsse der Fahrer permanent Herr der Fahrt bleiben. Stabilität nennt der Berater das. Und drittens müsse man durch audiovisuelle Effekte für Geborgenheit sorgen. Der Fahrer müsse das Gefühl vermittelt bekommen, sich nicht vor dem selbstfahrenden Auto fürchten zu müssen.

Und als hätte es geahnt zeigt am Nachmittag Stefan Sommer, Chef des Autozulieferers ZF-Friedrichshafen, warum die Zukunft des Auto sicher ist - selbst wenn der Fahrer nicht mehr am Steuer sitzt. Er zeigt eine Szene aus dem Film Demolition Man mit Sylvester Stallone aus dem Jahr 1993. Es zeigt einen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto, das in einem Brunnen endet. Stallone überlebt nur, weil der Innenraum sich schlagartig mit Schaum füllt. In Zukunft, erklärt Sommer, seien moderne Fahrsicherheitssysteme in der Lage, Unfälle schon präventiv zu verhindern. Und selbst wenn es kracht, könne man durch einen geänderten Aufbau der selbstfahrenden Autos die Sicherheit der Insassen erhöhen. Angst muss da nun wirklich niemand mehr haben.