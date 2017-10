Fiat Chrysler Der Autobauer fokussiert sich auf lukrative SUVs. Das passiert aber auf Kosten der traditionellen Limousinen und Fahrzeuge mit Heckklappen. (Foto: AP)

MailandDer Autobauer Fiat Chrysler hat dank seiner Stärke in den USA sowie Verbesserungen in Europa und Südamerika einen Rekordgewinn eingefahren. Der bereinigte Betriebsgewinn sprang im dritten Quartal überraschend um 17 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro, wie das italienisch-amerikanische Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die bereinigte operative Marge im Nordamerikageschäft, wo Chrysler mit seinem bulligen Geländewagen und Pickups zu Hause ist, kletterte auf acht Prozent und näherte sich damit der des größeren Rivalen General Motors an.

Chrysler kam dabei – wie anderen US-Herstellern auch – zugute, dass der Absatz nach den Zerstörungen durch die Wirbelstürme in Texas und Florida zuletzt anzog, weil viele Menschen ihre kaputten Wagen ersetzen mussten. Der weltweit siebtgrößte Autobauer fährt einen Löwenteil seines Gewinns in Nordamerika ein. Die Profitabilität von Fiat Chrysler dort sei weiterhin stark, obwohl sich der Markt insgesamt abschwäche, sagte ein Analyst.

Fiat Chrysler hat mehrere Werke in den USA umgestellt, um mehr sportliche Geländewagen und Kleinlaster vom Band rollen zu lassen. Gleichzeitig wurde die Produktion von weniger profitablen Personenwagen zurückgefahren.

Die Auslieferungen sanken leicht, weil der Konzern weniger Fahrzeuge an Flottenunternehmen verkaufte, an denen er weniger verdient. Das wurde teilweise durch neue Modelle wettgemacht. Auch in Europa und Südamerika verbesserte Fiat Chrysler die Rendite.