Verbraucher haben Nachholbedarf

Russische Experten gehen für dieses Jahr sogar von zehn Prozent Wachstum aus. Neben dem wieder etwas erstarkten Rubel wird auch der Nachholbedarf der Verbraucher als Ursache genannt. Viele Russen haben den Autokauf wegen der unsicheren Wirtschaftslage in den letzten Jahren verschoben.

Vor allem westliche Automobilhersteller hoffen auf wachsende Kaufkraft in Russland. Denn der Rückgang der Verkaufszahlen hat sie trotz einer teilweise bereits erfolgten Verlagerung der Produktion stärker als einheimische Hersteller getroffen: Für Volkswagen beispielsweise bedeutet der schleppende Absatz des Passat-Modells, dass das VW-Werk in Emden, das auch für den russischen Markt arbeitet, dieser Tage tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste.

Die Verluste bei den billigeren russischen Automarken Lada, UAZ und Gaz halten sich hingegen in Grenzen. Lada-Produzent Avtovaz verlor zwar in absoluten Zahlen, konnte seinen Marktanteil nach einer jahrelangen Schrumpfkur 2016 wieder um fast zwei Prozent auf 18,7 Prozent steigern. Gaz und UAZ konnten in dem schwierigen Umfeld sogar leicht zulegen.

Der US-Gigant General Motors hat sein Werk in St. Petersburg stillgelegt. Doch für die meisten Hersteller kommt ein Rückzug aus Russland nicht infrage; nicht nur wegen der schon getätigten Millioneninvestitionen, sondern auch weil die russische Regierung den eigenen Markt immer noch abschottet. Zwar senkten sie ihre Produktion in Russland, aber der Rückgang fiel mit 7,8 Prozent weniger stark aus als der Nachfrageeinbruch.

Ungeachtet der Krise gibt es sogar Pläne zum Aufbau weiterer Autofabriken im Land: Zuletzt hat sich Daimler nach jahrelangem Zögern für die Eröffnung eines 300 Millionen Euro teuren Werks im Gebiet Moskau entschieden. 2018 sollen die Bauarbeiten an der Fabrik beginnen, ein Jahr später schon die ersten Modelle der Mercedes C- und E-Klasse dort vom Band laufen. Angesichts der neuen Verkaufsprognosen scheint das Timing gut gewählt.