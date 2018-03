Autoclub will Fahrverbote verhindern ADAC fordert Hardware-Nachrüstung für alte Diesel

Eine ADAC-Studie zeigt: Mit einer Hardware-Umrüstung lassen sich die Schadstoffe alter Diesel-Autos senken. Der Autoclub kritisiert die Hersteller daher scharf.

ADAC und Landesverkehrsminister drängen auf eine Hardware-Nachrüstung von Euro-5-Dieseln, um Fahrverbote zu vermeiden. (Foto: dpa) Feinstaub-Alarm in Stuttgart

StuttgartDer ADAC hätte keinen passenderen Ort für seinen Frontal-Angriff auf die Autoindustrie wählen können: Die württembergischen Sektion des sonst eher industriefreundlichen Automobilclubs sitzt „Am Neckartor 2“ . In unmittelbarer Nachbarschaft messen hochsensible Instrumente seit Jahren die höchste Luftverschmutzung in einer deutschen Innenstadt. Sie führt dazu, dass sich eine ungewöhnliche Allianz bildet, zwischen dem grünen Landesverkehrsminister Winfried Hermann und Württembergs ADAC-Chef Dieter Roßkopf.

Beide haben am Dienstag eine Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen der Norm Euro 5 gefordert. Konkret geht es dem Politiker und dem ADAC-Mann um die Frage: Können dreckige Diesel so nachgerüstet werden, dass sie im realen Betrieb auf der Straße die Grenzwerte einhalten und damit nicht von möglichen Fahrverboten in Stuttgart und vielen weiteren deutschen Innenstädten nicht betroffen wären?

„Die Industrie hat immer gesagt: Geht nicht, funktioniert nicht, ist zu teuer. Und die Politik hat es geglaubt“, kritisiert Verkehrsminister Hermann. Doch für eine Studie hat der ADAC zusammen mit externen Spezialisten vier Gebrauchtwagen mit einer speziellen Hardware zur Abgasreinigung nachrüsten lassen. Das am Dienstag veröffentlichte Ergebnis der Messungen zeige: „Es funktioniert, der Effekt ist doppelt so groß, wie bei einer Softwarenachrüstung“, so Hermann.

Die Abgas-Tests in Deutschland und Europa Die Vorgaben in Deutschland Neue Modelle werden in Deutschland und der EU nach dem Modifizierten Neuen Fahrzyklus (MNEFZ) getestet. Die Tests laufen unter Laborbedingungen, das heißt auf einem Prüfstand mit Rollen. Dies soll die Ergebnisse vergleichbar machen. Der Test dauert etwa 20 Minuten und simuliert verschiedene Fahrsituationen wie Kaltstart, Beschleunigung oder Autobahn-Geschwindigkeiten. Wer testet? Getestet wird von Organisationen wie dem TÜV oder der DEKRA unter Beteiligung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Dieses untersteht wiederum dem Verkehrsministerium. Kritik an Prüfung Die Prüfungen der neuen Modelle werden von ADAC und Umweltverbänden seit längerem als unrealistisch kritisiert. So kann etwa die Batterie beim Test entladen werden und muss nicht - mit entsprechendem Sprit-Verbrauch - wieder auf alten Stand gebracht werden. Der Reifendruck kann erhöht und die Spureinstellungen der Räder verändert werden. Vermutet wird, dass etwa der Spritverbrauch im Alltag so häufig um rund ein Fünftel höher ist als im Test. Weitere Prüfungen Neben den Tests für neue Modelle gibt es laut ADAC zwei weitere Prüfvorgänge, die allerdings weitgehend in der Hand der Unternehmen selbst sind. So werde nach einigen Jahren der Test bei den Modellen wiederholt, um zu sehen, ob die Fahrzeuge noch so montiert werden, dass sie den bisherigen Angaben entsprechen, sagte ADAC-Experte Axel Knöfel. Zudem machten die Unternehmen auch Prüfungen von Gebrauchtwagen, sogenannte In-Use-Compliance. Die Tests liefen wieder unter den genannten Laborbedingungen. Die Ergebnisse würdem dann dem KBA mitgeteilt. Zur Kontrolle hatte dies der ADAC bei Autos bis 2012 auch selbst noch im Auftrag des Umweltbundesamtes gemacht, bis das Projekt eingestellt wurde. In Europa würden lediglich in Schweden von staatlicher Seite noch Gebrauchtwagen geprüft, sagte Knöfel. Geplante neue Prüfmethode Die EU hat auf die Kritik am bisherigen Verfahren reagiert und will ab 2017 ein neues, realistischeres Prüfszenario etablieren. Damit sollen auch wirklicher Verbrauch und Schadstoffausstoß gemessen werden ("Real Driving Emissions" - RDE). Strittig ist, inwiefern dafür die bisherigen Abgas-Höchstwerte angehoben werden, die sich noch auf den Rollen-Prüfstand beziehen.

Für die Studie wurden ein Opel Astra, ein VW Multivan, ein Fiat Ducato und eine Mercedes B-Klasse umgerüstet. Bis zu 70 Prozent (innerorts) beziehungsweise 90 Prozent (außerorts) weniger Schadstoffausstoß lassen sich laut der Messungen durch Nachrüstungen an solchen Fahrzeugen erreichen. Für besonders belastete Gebiete wie das Stuttgarter Neckartor könnte dies eine Verbesserung der Luftqualität um bis zu 25 Prozent mit sich bringen.

„Der Test des ADAC hat die Fake News der Industrie endgültig widerlegt“, poltert ADAC-Mann Roßkopf in für den Automobilclub ungewöhnlicher Schärfe. Die 15 Millionen Diesel-Fahrer seien das schwächste Glied in der Kette. „Politik und Hersteller müssten jetzt schnell die Verantwortung übernehmen.

Die Kosten zwischen 1400 und 3300 Euro pro Fahrzeug müsse die Industrie tragen, die die Verbraucher getäuscht habe, so Roßkopf. Noch weiter geht der Landesverkehrsminister. „Die Euro 5-Fahrzeuge waren flächendeckender Betrug.“

Die Nachrüstung der Fahrzeuge war keine leichte Aufgabe: Die Nachrüster mussten Tanks für die Harnstofflösung „Adblue“ einbauen, die Stickoxide im Abgas unschädlich machen soll. Sie mussten Heizungen einbauen, um „Adblue“ zu erwärmen, und einen Generator oder ein Düsensystem, um die Harnstofflösung ins Abgassystem zu leiten.

Welche Schadstoffe im Abgas stecken Stickoxide Stickoxide (allgemein NOx) gelangen aus Verbrennungsprozessen zunächst meist in Form von Stickstoffmonoxid (NO) in die Atmosphäre. Dort reagieren sie mit dem Luftsauerstoff auch zum giftigeren Stickstoffdioxid (NO2). Die Verbindungen kommen in der Natur selbst nur in Kleinstmengen vor, sie stammen vor allem aus Autos und Kraftwerken. Die Stoffe können Schleimhäute angreifen, zu Atemproblemen oder Augenreizungen führen sowie Herz und Kreislauf beeinträchtigen. Pflanzen werden dreifach geschädigt: NOx sind giftig für Blätter und sie überdüngen und versauern die Böden. Außerdem tragen Stickoxide zur Bildung von Feinstaub und bodennahem Ozon bei. Kohlenstoffdioxid Kohlendioxid (CO2) ist in nicht zu großen Mengen unschädlich für den Menschen, aber zugleich das bedeutendste Klimagas und zu 76 Prozent für die menschengemachte Erderwärmung verantwortlich. Der Straßenverkehr verursacht laut Umweltbundesamt rund 17 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen in Deutschland – hier spielt CO2 die größte Rolle. Es gibt immer sparsamere Motoren, zugleich aber immer größere Autos und mehr Lkw-Transporte. Außerdem mehren sich Hinweise darauf, dass Autobauer nicht nur bei NOx-, sondern auch bei CO2-Angaben jahrelang getrickst haben könnten. Schwefeldioxid Bei der Treibstoff-Verbrennung in vielen Schiffsmotoren fällt auch giftiges Schwefeldioxid (SO2) an. In Autos und Lkws entsteht dieser Schadstoff aber nicht, was am Kraftstoff selbst liegt: Schiffsdiesel ist deutlich weniger raffiniert als etwa Pkw-Diesel oder Heizöl und enthält somit noch chemische Verbindungen, die bei der Verbrennung in Schadstoffe umgewandelt werden. Feinstaub I Winzige Feinstaub-Partikel entstehen entweder direkt in Automotoren, Kraftwerken und Industrieanlagen oder indirekt durch Stickoxide und andere Gase. Die Teilchen gelangen in die Lunge und dringen in den Blutkreislauf ein. Sie können Entzündungen der Atemwege hervorrufen, außerdem Thrombosen und Herzstörungen. Der Feinstaub-Ausstoß ist in Deutschland seit Mitte der 1980er Jahre deutlich gesunken. Städte haben Umweltzonen eingerichtet, um ihre Feinstaubwerte zu senken. Feinstaub II Feinstaub entsteht aber nicht nur in den Motoren. Auch der Abrieb von Reifen und Bremsen löst sich in feinsten Partikeln. Genauso entstehen im Schienenverkehr bei jedem Anfahren und Bremsen feiner Metallabrieb an den Schienen. All das landet ebenfalls als Feinstaub in der Luft. Katalysatoren Katalysatoren haben die Aufgabe, gefährliche Gase zu anderen Stoffen abzubauen. In Autos wandelt der Drei-Wege-Kat giftiges Kohlenmonoxid (CO) mit Hilfe von Sauerstoff zu CO2, längere Kohlenwasserstoffe zu CO2 und Wasser sowie NO und CO zu Stickstoff und CO2 um. Der sogenannte Oxidations-Kat bei Dieselwagen ermöglicht jedoch nur die ersten beiden Reaktionen, so dass Dieselabgase noch mehr Stickoxide enthalten als Benzinerabgase. Eingespritzter Harnstoff („AdBlue“) kann das Problem entschärfen: Im Abgasstrom bildet sich so zunächst Ammoniak, der anschließend in Stickstoff und Wasser überführt wird.

Dazu musste eine Steuerung entwickelt werden, die die Zufuhr von „Adblue“ richtig dosiert. Und sie mussten Sensoren nachrüsten, die die Ergebnisse messen. Gerade die Steuerungssoftware ist ein schwieriger Punkt, da die Autohersteller ihre Daten nicht einfach so herausgeben. Auch die Unterbringung der Zusatztanks war nicht einfach – aber eben auch nicht unmöglich, wie die Industrie oft behauptet. Beim Opel Astra wurde die Zusatzanlage sogar im Unterboden eingebaut.

Neben dem ADAC arbeitet auch das Bundesverkehrsministerium an Studien zur Möglichkeit der Hardware-Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen.

Landesverkehrsminister Hermann rechnet damit, dass der Bund zu ähnlichen Ergebnissen wie der Automobilclub kommen wird.

Auch terminlich ist der Schulterschluss zwischen grünem Verkehrsminister und ADAC-Funktionär kein Zufall: Am 22. Februar verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu der Frage, ob Kommunen selbständig Fahrverbote verhängen dürfen, wenn die Grenzwerte für die Luftreinhaltung überschritten werden.

Mit den Ergebnissen des ADAC wächst der Druck auf Industrie und Politik. Verbieten die Richter am Donnerstag den Kommunen Fahrverbote auszusprechen, ist der Bund gefordert landesweite Lösungen zu finden.