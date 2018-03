Autoindustrie BMW leidet besonders stark unter Trumps Zollandrohungen

Die Autobranche hat besorgt auf Drohungen des US-Präsidenten Trump reagiert. Besonders stark wäre BMW von Strafzöllen betroffen.

Der Autobauer wäre durch US-Strafzölle besonders stark betroffen. (Foto: dpa) BMW

FrankfurtDie deutsche Autoindustrie hat nach der Androhung von Zöllen auf Autoimporte aus Europa durch US-Präsident Donald Trump vor einem Handelskrieg gewarnt. „Wir beobachten die aktuelle Entwicklung mit großer Sorge”, erklärte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, am Montag. „Strafzölle können nicht die Lösung sein.”

Ein Handelskrieg müsse vermieden werden, weil es auf allen Seiten nur Verlierer gebe. Die Produktion der deutschen Autobauer in den USA werde seit Jahren ausgebaut, während die Exporte dorthin zurückgingen. Im vergangenen Jahr seien knapp 500.000 Autos in die USA exportiert worden, die Produktion an den US-Standorten habe sich auf gut 800.000 Fahrzeuge belaufen.

Der US-Präsident hatte im Handelskonflikt mit Europa nach Zöllen auf Stahl und Aluminium auch Abgaben auf Autoimporte angedroht. Er beklagte ein „großes Handelsungleichgewicht”.

Wie viele Autos die Hersteller in den USA bauen und verkaufen BMW Die Münchener haben in ihrem US-Werk in Spartanburg allein im vergangenen Jahr 371.000 Autos gebaut. Auf dem US-Markt verkauft wurden dagegen nur 354.110 Autos. Als einziger Hersteller baut BMW damit mehr Autos in den USA als dort verkauft werden. Quelle: Center of Automotive Research (CAR), Stand: Gesamtjahr 2017 Mercedes Auch bei den Schwaben ist das Verhältnis besser als bei allen US-Hersteller. 332.964 Autos hat Mercedes im US-Werk Tuscaloosa gebaut, in den USA wurden 375.311 Fahrzeuge verkauft. VW-Konzern Audi und Porsche bauen keine Autos in den USA. Doch im US-Werk Chattannoga baut VW rund 140.417 Fahrzeuge. Verkauft wurden in den USA 625.068 Fahrzeuge aus dem VW-Markenreich. Fiat-Chrysler Von rund 2,07 Millionen Fahrzeugen, die Fiat-Chrysler in den USA verkauft, wurden nur rund 1,15 Millionen Fahrzeuge auch in heimischen Werken produziert. Etwa 45 Prozent werden importiert. Ford Der amerikanischste Hersteller unter den US-Marken ist Ford. Trotzdem hat der Konzern ein Handelsdefizit. Ford baute 2017 rund 2,47 Millionen Fahrzeuge in den USA, verkaufte aber 2,57 Millionen auf dem US-Markt. General Motors Auch beim größten US-Autobauer wird jedes dritte Auto, das in den USA verkauft wird, importiert. Rund 2,24 Millionen Fahrzeugen wurden von GM in den USA gebaut, aber rund drei Millionen verkauft. Honda Deutlich höher ist der Anteil beim japanischen Autohersteller Honda. Die Japaner verkaufen 1,64 Millionen Autos in den USA, bauen aber auch rund 1,21 Millionen Fahrzeuge in US-Werken. Hyundai-Kia Mit 1,27 Millionen verkauften Fahrzeugen sind die Koreaner einer der führenden Hersteller in den USA. Die Importquote ist allerdings hoch. Nur 695.000 Fahrzeuge werden in den USA gebaut. Nissan Die Renault-Schwester ist traditionell stark in den USA. 1,59 Millionen verkauften Fahrzeugen auf dem US-Markt, steht eine Produktion von 930.000 Fahrzeugen gegenüber. Toyota Mit 2,43 Millionen verkauften Fahrzeugen sind die Japaner in den USA der erfolgreichste ausländische Hersteller. Etwa jeder zweite Toyota wird allerdings auch in den USA gebaut. 2017 betrug die US-Produktion der Japaner 1,26 Millionen Fahrzeuge.

Die Ankündigungen haben insbesondere Anleger von BMW verschreckt. Die Aktien des Münchener Autobauers fielen am Montag um 1,17 Prozent auf 82,99 Euro. Die Papiere von Daimler lagen nach schwächerem Start zuletzt nur noch leicht im Minus, während die Vorzugsaktien von Volkswagen sogar zulegten. Europaweit hinkten die Autowerte derweil dem Markt hinterher.

Sollten in Mexiko produzierte Autos und Autoteile nicht unter Strafzölle fallen, wäre BMW am stärksten von US-Zöllen betroffen. Denn die Münchener exportierten einen vergleichsweise hohen Anteil ihre Fahrzeuge in die USA. Im US-Werk in Spartanburg produzieren die Münchener die SUV-Modelle der X-Reihe.

Auch Analyst Arndt Ellinghorst von Evercore ISI sieht BMW potentiell am meisten gefährdet, gefolgt von Daimler. Volkswagen hingegen wäre am wenigsten betroffen. Denn im Vergleich zu anderen Autobauern hänge der Gewinn der Wolfsburger am wenigsten vom Geschäft mit den USA ab.