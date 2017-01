 Automarkt: Absatzsprünge in Italien, Frankreich und Spanien

Fiat Chrysler Der Autobauer konnte seinen Marktanteil leicht ausbauen. (Foto: AP)

RomIn Italien ist der Automarkt im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. 2016 stiegen die Pkw-Verkäufe um knapp 16 Prozent auf 1,82 Millionen Wagen, wie das Verkehrsministerium am Montag mitteilte. Im Dezember legten die Auslieferungen um 13 Prozent auf 124.438 Fahrzeuge zu. Fiat Chrysler baute seinen Marktanteil im Dezember leicht auf 29,65 Prozent von 29,45 Prozent im gleichen Vorjahresmonat aus.

In Spanien beschleunigte die Wirtschaftserholung den Aufschwung am Automarkt. Der Branchenverband Anfac gab am Montag für das abgelaufene Jahr einen Absatzsprung von elf Prozent auf 1,15 Millionen Wagen bekannt. Auch in Frankreich stieg die Autonachfrage im vergangenen Jahr. Die Neuzulassungen kletterten dem Herstellerverband CCFA zufolge um 5,1 Prozent auf mehr als zwei Millionen Wagen.