28 Prozent aller Autos weltweit werden in China verkauft

Der Volkswagen-Konzern, seit Jahren Marktführer in der Volksrepublik, fährt in Schanghai gleich mit mehreren Elektro-Neuheiten vor und dürfte deshalb auf der Messe den stärksten Auftritt der Deutschen haben. Die Marke Volkswagen sowie die Töchter Audi und Skoda wollen auf der Autoschau gleichermaßen zeigen, dass sie auch im Elektrozeitalter in China eine bedeutende Rolle einnehmen werden.

Schon heute und damit noch vor der flächendeckenden Einführung der Elektromodelle sind die Wachstumsaussichten auf dem chinesischen Automarkt unverändert gut. Das lässt sich allein an den Verkaufszahlen für das erste Quartal des Jahres 2017 ablesen, in dem der Pkw-Absatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um sieben Prozent zugelegt hat. Optimistisch gestimmte Experten glauben, dass das auf Jahressicht noch mehr werden könnte. „Auch in diesem Jahr sollte der chinesische Automarkt um bis zu acht Prozent zulegen können“, sagt Frank Schwope, Automobilanalyst bei der NordLB in Hannover.

Weitere Zahlen belegen, wie wichtig der chinesische Automarkt inzwischen geworden ist. Der VW-Konzern verkauft dort ungefähr 40 Prozent seiner Autos, bei Daimler sind es immerhin rund 25 Prozent. Die drei deutschen Premiummarken BMW, Mercedes und Audi haben ihre Verkaufszahlen in China im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf knapp 1,6 Millionen Pkw steigern können.

Bei den Premiummarken liegt Mercedes vor BWM und Audi. Ein ungelöster Konflikt mit den eigenen Händlern hat die Ingolstädter VW-Tochter in den vergangenen Monaten deutlich zurückgeworfen. Zuvor war Audi in China die Nummer eins.

Es fehlt nicht mehr viel, und jeden Monat werden in China bald so viele Autos verkauft wie in Deutschland in einem ganzen Jahr. 2016 waren es in ganz China rund 24 Millionen, in Deutschland sind es gut drei Millionen jährlich. Im Jahr 2005 lag der Weltmarktanteil aller in China verkauften Autos bei sechs Prozent, heute sind es etwa 28 Prozent. In den nächsten Jahren wird dieser Anteil weiter zunehmen, allenfalls mit etwas verlangsamtem Tempo.

So mancher denkt allerdings, dass die erfolgreiche Marktdurchdringung allein in China der Anfang einer noch viel größeren Erfolgsgeschichte in ganz Asien werden könnte. So sind die deutschen Hersteller noch vergleichsweise schwach in Südostasien (Asean-Region) vertreten.

Indien kommt bald auf eine ähnliche Bevölkerungszahl wie China, spielt im Autogeschäft heute aber noch eine recht unbedeutende Rolle. Das könnte sich in den kommenden Jahren entscheidend verändern. „Asien bietet noch viel unerschlossenes Potenzial“, sagt ein guter Kenner des Kontinents. Insofern wäre die Automesse in Schanghai in diesem Jahr nur eine Durchlaufstation zu sehr viel mehr. Gerade auch für die deutschen Hersteller.