China als Jungbrunnen

Für Daimler, den Konzern mit den ältesten Käufern unter den deutschen Automarken, ist China ein Jungbrunnen. Im Schnitt sind die chinesischen Käufer 34 Jahre alt. Zehn Prozent der S-Klasse-Käufer sind jünger als 30, verrät Konzernchef Dieter Zetsche nach der Veranstaltung und lacht. In Deutschland wäre das kaum vorstellbar.

Gerade für die jungen Käufer will Daimler das Angebot erweitern, Vertriebschefin Britta Seeger und Chefdesigner Gorden Wagener zeigen in Schanghai ein Konzeptauto, das zeigt, wie sich Daimler ein Sedan auf Basis der A-Klasse vorstellt – mit breitem Kühlergrill, aggressiv blitzenden LED-Scheinwerfern und viel Chrom. So wie es die Chinesen mögen.

Hip statt konservativ will Daimler sich der chinesischen Kundschaft präsentieren. Wellness und Superfood stehen auf dem Speiseplan der Konzernfeier. Die einzigen, die an diesem Abend in Schanghai Krawatte tragen, sind die Kellner, die Avocado-Röllchen und gegrillte Jakobsmuscheln servieren.

Zwischen all der guten Laune fällt auch nicht weiter auf, dass Daimler in einem Zukunftssegment bisher noch wenig zu bieten hat. Das Elektroauto Denza, das man gemeinsam mit chinesischen Partnern seit mehreren Jahren produziert, wurde bisher nur in homöopathischen Dosen verkauft. Gerade wurde die Reichweite des Modells auf 400 Kilometer erhöht. Ob das zu einem nachhaltigen Verkaufsplus geführt hat, will Daimler noch nicht verratet. Es ist unwahrscheinlich. Und auch Plug-in-Hybride spielen derzeit bei den Verkäufen noch eine untergeordnete Rolle.

Das sind die rentabelsten Autokonzerne Platz 10 Honda – Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebit): 5,2 Milliarden Euro* Unter den japanischen Herstellern konnte keiner den Gewinn so stark steigern wie Honda. Im Jahresvergleich legte das Unternehmen um 31,5 Prozent zu. Dabei fiel die Ebit-Marge allerdingt mit 4,6 Prozent unterdurchschnittlich aus. Quelle: CAM Bergisch-Gladbach; Stand: 12/ 2016 - Bei japanischen Herstellern wird das Kalenderjahr abgebildet

Platz 9 Nissan – Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebit): 5,7 Milliarden Euro Das vergangene Jahr war für die Japaner durch Wechselkursschwankungen durchaus turbulent. Der Gewinn sank um 7,4 Prozent. Immerhin landete man mit einer Ebit-Marge von 6,2 Prozent im Mittelfeld aller Hersteller.

Platz 8 Hyundai – Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebit): 6 Milliarden Euro Heimlich schielt der viertgrößte Autokonzern der Welt immer noch Richtung Weltspitze. Doch 2016 war für die Koreaner ein Rückschritt. Der Absatz schrumpfte leicht, der Gewinn sogar um satte 8,8 Prozent. Und auch die Marge war mit 5,2 Prozent unterdurchschnittlich.

Platz 7 Fiat-Chrysler – Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebit): 6,1 Milliarden Euro Die italienische Überraschung: Durch den Erfolg von Jeep hat sich der italo-amerikanische Konzern wieder erholt. Der Gewinn wurde mehr als verdoppelt, obwohl der Absatz nur leicht zulegte. Allein die Marge ist mit 5,5 Prozent immer noch bestenfalls mittelmäßig.

Platz 6 Volkswagen – Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebit): 7,1 Milliarden Euro Der Dieselskandal drückt weiter kräftig auf den Gewinn. Doch innerhalb eines Jahres haben es die Wolfsburger geschafft, das Ergebnis um 11,2 Milliarden Euro zu verbessern. Und das obwohl die Marge mit 3,3 Prozent immer noch mager ausfällt.

Platz 5 BMW – Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebit): 9,4 Milliarden Euro Für den jahrelangen Primus der Premiumbranche ist der Gewinn im vergangenen Jahr leicht gesunken. Das können die Münchener aber locker verschmerzen. Dank einer Marge von zehn Prozent erwirtschaftet kein Konkurrent mehr pro Auto.

Platz 4 Ford – Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebit): 9,4 Milliarden Euro Den Titel als rentabelster Autokonzern Amerikas hat Ford dieses Jahr verloren. Denn beim Ertrag und Absatz schwächelt der Weltkonzern. Die Marge fällt mit 6,8 Prozent überdurchschnittlich aus.

Platz 3 General Motors – Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebit): 9,8 Milliarden Euro Unter Mary Barra gilt die Devise: Profit zuerst. Das war auch 2016 aus den Zahlen abzulesen. Der Gewinn konnte um fast 20 Prozent zulegen. Und mit 7,5 Prozent ist auch die Marge für einen Volumenhersteller sehr zufriedenstellend.

Platz 2 Platz 2 – Daimler – Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebit): 12,9 Milliarden Euro Der profitabelste Premiumhersteller kommt aus Stuttgart. Im Vergleich zum Vorjahr schneiden die Schwaben zwar etwas schlechter ab. Doch eine Marge von 8,4 Prozent reicht immer noch für einen zweistelligen Milliardengewinn.

Platz 1 Toyota – Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebit): 17 Milliarden Euro Wenn der Gewinn um fast 24 Prozent einbricht, würden die meisten anderen Konzerne wohl etliche Plätze einbüßen. Toyota nicht. Die Japaner sind weiterhin profitabler als alle anderen Hersteller. Vor allem wegen einer Marge von 7,8 Prozent, die zwar deutlich kleiner ausfällt als im Vorjahr – doch das ist immer noch besser als bei allen Konkurrenten.

Und auch wenn Konzernchef Dieter Zetsche auch an diesem Abend sein Versprechen wiederholt, alle wichtigen Volumensegmente zu elektrifizieren und zehn neue Elektromodelle unter der Marke EQ auf den Markt bringen zu wollen, sind das bisher nur Ankündigungen für die kommenden Jahre.

Auf der offiziellen Förderliste der chinesischen Regierung für Elektroautos taucht noch kein Modell der Schwaben auf – dafür aber der BMW i3. Dominiert wird der chinesische Elektromarkt noch von einheimischen Autokonzernen, die vor allem im Niedrigpreissegment unterwegs sind. Und da sehen sich die Schwaben schließlich nicht.