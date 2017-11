 Autonomes Fahren: London will die Autos selbstfahren lassen

Autonomes Fahren Mit den neuen Regeln will sich die britische Regierung für die Zeit nach dem Brexit wappnen. (Foto: dpa)

LondonGroßbritannien will den regulären Einsatz selbstfahrender Autos bis 2021 ermöglichen. Das teilte das britische Finanzministerium am Sonntag mit. Demnach will Finanzminister Philip Hammond in dieser Woche bei der Vorlage des Haushalts Maßnahmen vorstellen, damit bald schon vollkommen autonom fahrende Autos auf britischen Straßen getestet werden können.

Wie die „Financial Times“ berichtete, könnten bereits 2019 selbstfahrende Autos zu Testzwecken auf Straßen im ganzen Land fahren, die weder von innen noch von außen durch Menschen überwacht werden. Jaguar Land Rover testet zwar bereits selbstfahrende Autos in Coventry, doch dabei ist immer ein Mensch an Bord, der im Notfall eingreifen kann.

Großbritannien wäre mit den geplanten Lockerungen eines der liberalsten Länder der Welt, was Tests mit der Technologie angeht. Sie könnten sowohl im Stadtverkehr mit vielen Teilnehmern stattfinden, als auch auf Landstraßen, wo es teilweise keine deutlichen Fahrbahnbegrenzungen gibt.

Stufen des automatisierten Fahrens Bedeutung der Automatisierungsgrade Um die Automatisierungsgrade der einzelnen Fahrsysteme zu klassifizieren, wurden auf nationaler und internationaler Ebene sechs Stufen von 0 bis 5 definiert. Diese technische Klassifizierung beschreibt sowohl, welche Aufgaben das System selbst wahrnimmt als auch, welche Aufgaben/Anforderungen an den Fahrer gestellt werden. Quelle: Verband der Automobilindustrie (VDA)

Stufe 0 – nur der Fahrer aktiv In der Stufe 0 gibt es keine automatisierten Fahrfunktionen. Der Fahrer führt allein die „Längsführung“ - Geschwindigkeit halten, Gas geben und bremsen – und die „Querführung“ (Lenken) aus. Es gibt keine eingreifenden, sondern lediglich warnende Systeme.

Stufe 1 – Assistiert In der Stufe 1 kann ein System entweder die Längs- oder die Querführung des Fahrzeugs übernehmen, der Fahrer führt dauerhaft die jeweils andere Aktivität aus.

Stufe 2 – Teilautomatisiert Erst in der Stufe 2 spricht man von teilautomatisiert, da der Fahrer nun beides, die Längs- und die Querführung, an das System in einem bestimmten Anwendungsfall übergeben kann. Der Fahrer überwacht das Fahrzeug und den Verkehr während der Fahrt fortlaufend. Er muss jederzeit dazu in der Lage sein, sofort die Steuerung des Fahrzeugs übernehmen zu können.

Stufe 3 – Hochautomatisiert In Stufe 3 erkennt das System selbständig die Systemgrenzen, also den Punkt, an dem die Umgebungsbedingungen nicht mehr dem Funktionsumfang des Assistenzsystems entsprechen. In diesem Fall fordert das Fahrzeug den Fahrer zur Übernahme der Fahraufgabe auf. Der Fahrer muss die Längs- und die Querführung des Fahrzeugs nicht mehr dauerhaft überwachen. Er muss jedoch dazu in der Lage sein, nach Aufforderung durch das System mit einer gewissen Zeitreserve die Fahraufgabe wieder zu übernehmen.

Stufe 4 – Vollautomatisiert Ab der Stufe 4 kann der Fahrer die komplette Fahraufgabe an das System in spezifischen Anwendungsfällen übergeben. Die Anwendungsfälle beinhalten den Straßentyp, den Geschwindigkeitsbereich und die Umfeldbedingungen.

Stufe 5 – Fahrerlos (autonomes Fahren) Als letzte Entwicklungsstufe wird das fahrerlose Fahren, die Stufe 5, beziffert. Das Fahrzeug kann vollumfänglich auf allen Straßentypen, in allen Geschwindigkeitsbereichen und unter allen Umfeldbedingungen die Fahraufgabe vollständig allein durchführen. Wann dieser Automatisierungsgrad erreicht sein wird, kann heute noch nicht benannt werden. Der Fokus der Forschung und Entwicklung liegt zunächst auf den Automatisierungsgraden des teil-, hoch- und vollautomatisierten Fahrens. Das vollautomatisierte Fahren auf der Autobahn wird voraussichtlich in ferner Zukunft möglich sein.

„Manche würden sagen, das ist ein kühner Schritt. Aber wir müssen diese Technologien vereinnahmen, wenn wir Großbritannien in die nächste industrielle Revolution führen wollen“, sagte Hammond am Sonntag in einem Interview der BBC. Er selbst habe noch nie in einem selbstfahrenden Autos gesessen, gab der Schatzkanzler zu.

Die Maßnahme ist nur eine von vielen, mit denen sich das Land für die Zeit nach dem Brexit rüsten will. In der Haushaltsplanung sollen unter anderem auch 400 Millionen Pfund (knapp 450 Millionen Euro) für den Ausbau von Ladestationen für Elektroautos bereitgestellt werden. Zudem will London 100 Millionen Pfund für Subventionen für den Kauf umweltfreundlicher Autos zur Verfügung stellen. Mit 20 Millionen Pfund will die Regierung Unternehmen unterstützen, die im Bereich künstliche Intelligenz tätig sind.