Samsung Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Smartphones baut sein Geschäft mit selbstfahrenden Autos aus. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

SeoulSamsung Electronics Co. will mit einer Investition in den Wiener Automobilzulieferer TTTech sein Geschäft mit selbstfahrenden Autos ausbauen. Samsung kündigte am Donnerstag an, 75 Millionen Euro in TTTech zu investieren. Mit einem 300 Millionen Dollar (252 Millionen Euro) schweren Fonds wolle der südkoreanische Konzern im Bereich selbstfahrende Autos expandieren und gehe bei TTTech seine erste Beteiligung ein.

TTTech beliefert Audi und andere Autohersteller mit Technologie für autonomes Fahren und Sicherheit. Der neue Fonds werde auch in andere Start-ups aus der Automobilbranche investieren, kündigte Samsung an.

Samsung hat dieses Jahr bereits mit der Übernahme von Harman sein Geschäft mit Auto-Komponenten verstärkt. Zu den Produkten des US-Unternehmens zählen Navigationsgeräte und Technologie, mit denen Fahrzeuge untereinander und mit Infrastruktur kommunizieren können. Samsung kündigte nach der Übernahme an, bei Harman einen neuen Geschäftsbereich für autonomes Fahren geschaffen zu haben.

Samsung ist der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Smartphones. Das Unternehmen hat in Südkorea und Kalifornien Lizenzen für den Betrieb selbstfahrender Autos erworben, um Software und Hardware für autonomes Fahren zu testen.