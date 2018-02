Autozulieferer Conti-Mitarbeiter veranlassen Aufsichtsratssitzung

Der Autozulieferer Continental arbeitet am Konzernumbau. Die Arbeitnehmer sind nervös und fordern mehr Informationen zu den Plänen.

Hinter den Umbauplänen steht auch die Frage, ob Continental zu weit verzweigt ist. Der Zulieferer steht wie alle Konkurrenten unter hohem Wettbewerbsdruck. (Foto: dpa) Continental

Hannover/FrankfurtBeim Autozulieferer Continental fordern die Arbeitnehmer mehr Informationen zu den Umbau-Plänen des Konzerns. Bei seinen Überlegungen ist der Konzern heute aber Vormittag aber nicht weitergekommen. Entscheidungsreife Pläne liegen weiterhin noch nicht vor", teilte der Konzern am Dienstag im Anschluss an eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats mit. Die Arbeitnehmervertreter in dem Gremium hatten um eine Information über den Stand der Prüfung für eine neue Konzernstruktur gebeten. Conti verwies auf seine Mitteilung vom Anfang Januar. Damals hatte der Dax-Konzern erstmals bestätigt, dass er über eine neue Struktur nachdenkt. Die Analysen befänden sich noch in einem frühen Stadium.

Details der Beratungen im Aufsichtsrat teilte Conti nicht mit. Konzernchef Elmar Degenhart hatte unlängst erklärt, er sehe Optimierungsbedarf. Mit seiner Gummi- und Kunststoff-Sparte und dem Elektronikgeschäft habe der Konzern diesbezüglich Potenzial, sagte er im Reuters-Interview.

Anfang März werde es zudem zu den Umbau-Überlegungen ein Treffen zwischen dem Vorstand und dem Konzernbetriebsrat geben. „Conti wird sich bei dem Wachstumstempo verändern. Die Frage wird sein, 'wie' und 'wann'? Und macht es Sinn? Überzeugt uns der Vorstand?“, sagte Hell. Wenn es zu Veränderungen komme, werde der „Wertmaßstab“ sein, wie die Mitarbeiter dabei abschneiden, fügte er hinzu.

Zwar befürchten die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat keine unmittelbaren Einschnitte zu Lasten der Mitarbeiter. Sie sähen aber die Gefahr, dass im Konzern eine Zweiklassengesellschaft entsteht, sollte Continental in „alte“ Verbrennungstechnik und zukunftsfähige Elektro- und Digitalgeschäfte aufgeteilt werden. Der Konzern hatte Anfang Januar Medienberichte bestätigt, wonach das Management über eine neue Unternehmensstruktur nachdenke. Die Überlegungen seien aber noch in einem frühen Stadium, hieß es.

Hinter den Planspielen steht auch die Frage, ob Continental zu weit verzweigt ist. Der Zulieferer steht wie alle Konkurrenten unter hohem Wettbewerbsdruck. Conti produziert Mechanik, Digitaltechnik und Software für Autos, außerdem Reifen und andere Gummiprodukte.