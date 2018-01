Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

HamburgDer Zulieferer Continental prüft angesichts des zunehmenden Trends zur Vernetzung und Elektrifizierung von Autos einen Konzernumbau. "Wir bestätigen, dass wir uns in einem frühen Analysestadium befinden, Szenarien durchzuspielen, um unsere Organisation noch flexibler auf die Herausforderungen in der Automobilindustrie auszurichten", teilte der Dax-Konzern aus Hannover am Dienstagabend mit. Dabei werde der Vorstand von externen Beratern unterstützt. Ob und welche Änderungen sich daraus ergäben, sei noch völlig offen. Es lägen auch keine beschlussfähigen Pläne vor.

Continental liegen nach Aussagen eines Insiders Vorschläge von Banken für eine Neustrukturierung vor. Zu den Optionen gehört offenbar auch eine neue Holding. Mit einer Aufspaltung würde Continental dem Beispiel von Zulieferern wie Delphi und Autoliv folgen.

Im abgelaufenen Jahr profitierte der Konzern bereits stark vom Wandel in der Automobilindustrie. "Unsere Innovationsstärke in den Bereichen assistiertes und automatisiertes Fahren, der Vernetzung sowie Elektrifizierung verhalf uns erneut zu überdurchschnittlichem Wachstum", sagte Konzernchef Elmar Degenhart. Dies spiegele sich vor allem im steigenden Auftragseingang der Automotive Group wider. Dieser sei im vergangenen Jahr auf mehr als 39 Milliarden Euro geklettert.

Der Konzernumsatz erhöhte sich 2017 um acht Prozent auf 44 Milliarden Euro, wie Conti auf Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Die um Sondereffekte bereinigte Rendite vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) lag mit 10,8 Prozent etwas über den vom Vorstand prognostizierten 10,5 Prozent. Im Schlussquartal seien Umsatz und Ergebnis besonders stark gewesen. Dazu hätten vor allem die Automotive-Divisionen, die Tochter ContiTech und das Geschäft mit Winterreifen gesorgt. Für 2018 stellte das Management einen Umsatz von 47 Milliarden Euro in Aussicht. Eine Ebit-Marge von 10,5 Prozent solle "sicher erreicht werden".