Conti nimmt Diesel-Rückgang gelassen

Zu einem Wachstumsgeschäft soll das Elektroauto auf jeden Fall beim Dax-Konzern aus Hannover werden. Bis 2021 will Continental den Umsatz mit elektrifizierten Antrieben von zuletzt 130 Millionen auf bis zu eine Milliarde Euro steigern. Bis 2025 sieht der Konzern zusätzliches Umsatzpotenzial von zwei Milliarden Euro. In den Übergangsjahren werden zunächst Hybridmodelle eine wachsende Bedeutung bekommen, später übernehmen dann die rein batteriegetriebenen Fahrzeuge. Die zusätzlich geplanten Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro werden dafür sorgen, dass die operative Marge im Bereich Antriebstechnik („Powertrain“) etwas fällt.

Die Rückgänge bei den Dieselzulassungen machen Continental derzeit keine besonderen Sorgen. Im gesamten Bereich Antriebstechnik kommen Diesel-Komponenten für Pkw auf einen Umsatzanteil von etwa sieben Prozent oder 500 Millionen Euro. Mögliche Umsatzeinbußen seien für Conti deshalb ohne allzu große Probleme verkraftbar, betont Degenhart. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass die Umsätze vom Diesel- auf den Benzinantrieb verlagert werden – und das Geschäft dadurch bei Conti bleibt.

Der Imageschaden von Dieselautos durch den Abgasskandal bei Volkswagen und durch die Umweltprobleme in den Städten macht dem stark von dieser Technik abhängigen Autozulieferer Bosch hingegen wachsende Sorgen. „Ein Diesel-Fahrverbot wäre ein Kurzschluss“, warnte Bosch-Chef Volkmar Denner kürzlich . Geplante Fahrverbote von Städten wie Paris, Athen, Madrid oder auch Stuttgart seien „schädlich für Arbeitsplätze und Handel, schädlich aber auch für den Klimaschutz.“ Bei Bosch sind 50.000 der rund 390.000 Jobs weltweit vom Diesel abhängig.

Die Diskussion schreckt Käufer zunehmend vom Kauf eines Diesels ab, wie die rückläufigen Zulassungszahlen zeigen. Das spürt auch Bosch. Im zweiten Halbjahr falle die Auslastung in der Produktion von Diesel-Komponenten, ergänzt Rolf Bulander, Chef der Autosparte. Die Beschäftigungslage sei „kipplig“.

Diesel- und Benziner-Technik bleiben bei Continental vollständig Teil des Unternehmens, das war allerdings nicht die einzige Option. In Hannover wurde auch darüber nachgedacht, einen Teil dieses Geschäfts mit ähnlichen Fertigungsbereichen des US-Konkurrenten Delphi zusammenzulegen. Am Ende hat sich Continental allerdings dafür entschieden, dass kein einziger Bereich ausgegliedert und mit Delphi gebündelt wird. Hauptargument für diese Entscheidung: Das Geschäft mit den Verbrennungsmotoren verliere nur langsam an Bedeutung, es könne also komplett im Konzern bleiben.

Beim US-Konkurrenten Delphi herrscht eine andere Sicht der Dinge. Die Sorgen bei den Amerikanern werden größer, dass die Komponenten für Benzin- und Dieselmotoren schneller als gedacht an Bedeutung verlieren. In der vergangenen Woche hat Delphi daraus bereits Konsequenzen gezogen: Benzin- und Dieseltechnik sollen in ein eigenständiges Unternehmen ausgegliedert und dann an die Börse gebracht werden.

In Finanzkreisen stößt diese Entscheidung auf Zustimmung. „Damit steigt der Shareholder Value“, sagt Chris McNally vom Investmentberater Evercore ISI. Bei Continental wird es eine solch weitgehende Veränderung nicht geben – der Shareholder-Value-Gedanke ist in deutschen Unternehmen sicherlich auch weniger stark ausgebildet als in den USA.