Mitarbeiter bei Grammer Der Autozulieferer hat davor gewarnt, dass bei einer Machtübernahme durch Hastor wichtige Kunden aus der deutschen Autoindustrie abzuspringen drohen. (Foto: dpa)

FrankfurtDie bosnische Unternehmerfamilie Hastor will auf gerichtlichem Weg eine außerordentliche Hauptversammlung beim Autozulieferer Grammer erzwingen. Ein Sprecher von Hastor bestätigte am Montag, dass die Familie schon Ende Januar einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht am Firmensitz von Grammer im ostbayerischen Amberg gestellt habe. Die Hastors berufen sich dabei auf das Aktiengesetz, das einem mit mindestens fünf Prozent beteiligten Aktionär die Einberufung eines Aktionärstreffens „aus wichtigem Grund“ erlaubt. Nun kann sich Grammer zu dem Antrag äußern.

Die Familie, die auch Eigentümerin des Autozulieferers Prevent ist, hat sich mit mehr als 20 Prozent bei dem bayerischen Hersteller von Kopfstützen, Armlehnen und Sitzen eingekauft und verlangt die Ablösung von Vorstandschef Hartmut Müller und fünf Sitze im Aufsichtsrat. Angesichts der für gewöhnlich niedrigen Präsenz auf Grammer-Hauptversammlungen droht dem Vorstand dort eine Niederlage. Die nächste reguläre Hauptversammlung steht am 24. Mai an.

Grammer hat davor gewarnt, dass bei einer Machtübernahme durch Hastor wichtige Kunden aus der deutschen Autoindustrie abzuspringen drohten. Prevent hatte sich im vergangenen Jahr heftig mit Volkswagen zerstritten und zeitweise die Produktion des Wolfsburger Autobauers lahmgelegt. Neben VW gehört auch Daimler zu den Großkunden von Grammer.