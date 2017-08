 Autozulieferer: Hella verdoppelt Produktion in Shanghai

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hella Der Autozulieferer baut seine Präsenz auf dem chinesischen Markt aus. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer Scheinwerferspezialist Hella baut sein Werk in Shanghai schrittweise zur größten Fabrik des Konzerns aus. „China ist und bleibt für uns einer der wichtigsten Automobilmärkte“, erklärte Firmenchef Rolf Breidenbach am Mittwoch. Das Werk, das zunächst 40 Millionen Elektronikkomponenten pro Jahr fertigen werde, soll innerhalb der nächsten fünf Jahre die Produktionskapazitäten verdoppeln. In der Fabrik sollen vor allem für den chinesischen Markt alle Produktgruppen des Elektronikbereichs hergestellt werden, unter anderem für effizientes Energiemanagement und Fahrassistenzsysteme.