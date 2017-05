Zwei Ziele für die Valley-Tochter

Mit ITS verfolgt der Konzern gleich zwei Ziele. Es gehe nicht nur darum, neue Geschäftsbereiche zu erschließen, sagt Lenninger. „Wir wollen auch unsere traditionellen Geschäfte im Bereich der Auto-Elektronik schützen. Und dafür brauchen wir das aktuellste Wissen.“

Bei den Aktivitäten in Singapur arbeitet Continental eng mit der Verwaltung des Stadtstaates zusammen, dem Housing Board und der Verkehrsbehörde. Die App hilft bei der Suche nach freien Parkplätzen. Dazu werden Daten zur Belegung von privaten und öffentlichen Parkhäusern angezapft. „Rund 90 Prozent aller Parkgelegenheit in Singapur sind dafür mit einer entsprechenden Sensorik ausgestattet worden“, sagt Lenninger

Die App bietet verschiedene Parkhäuser an und nennt die aktuellen Gebühren. Außerdem prognostiziert sie, ob es zur Ankunftszeit überhaupt freie Stellplätze geben wird. Für die Nutzer ist der Dienst kostenlos.

Die Einführung ist auch an weiteren Standorten geplant. Eine Finanzierung verspricht sich Continental unter anderem durch Parkhausbetreiber, die auf Kundensuche sind, sowie durch Stadtverwaltungen, die den Verkehrsfluss verbessern wollen. Lenninger: „Circa 40 Prozent der Fahrtzeit einer Stadtfahrt werden für die Parkplatzsuche verwendet".

Seit kurzem sind es nicht mehr nur die ITS-Mitarbeiter von Continental, die im Silicon Valley arbeiten. Das Unternehmen hat ein neues Forschungszentrum eingeweiht, in dem Kollegen aus allen Bereichen des Unternehmens übergreifend arbeiten sollen, etwa aus der Reifen-Sparte.

Continental investiert in das neue Entwicklungszentrum einen einstelligen Millionenbetrag in Dollar. Die Labore, Werkstätten und Büros sind in einem 6000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex untergebracht. Und was ITS anbelangt, so sagt Lenninger: „Wir wollen dosiert wachsen. Es geht darum, große Geschäfte für Continental aufzubauen, aber definiert mit konkreten Projekten wie in Singapur und China zu starten".