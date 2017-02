Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Investoren erneuern ihre Vorwürfe

Am Donnerstag wiederholte die Investmentfirma Cascade, hinter der die Familie Hastor steht, öffentlich ihre zuvor weitgehend hinter den Kulissen vorgebrachte Forderung nach schnellstmöglicher Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung". Der streitbare Großaktionär will über die Führungsspitze von Grammer entscheiden lassen, der er Defizite im Management vorwarf. Zudem hätten Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder durch ihr Verhalten „Irritationen und einen massiven Vertrauensverlust“ ausgelöst. Als feindlicher Übernahmeversuch dürfe das Verlangen nach mehr Kontrolle nicht missverstanden werden, teilte Cascade weiter mit.

Die Forderung sehe nach Provokation aus, sagt Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Aufsichtsrat und Vorstand von Grammer lehnten sie strikt ab. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Jahren unter Mühen endlich auf Erfolgskurs gebracht worden sei, zögen in diesem Punkt alle an einem Strang, heißt es.

Der Börsenkurs steigt zwar – Anleger spekulieren auf Aktienkäufe der Hastors einerseits und eines „weißen Ritters“ andererseits, der die Unabhängigkeit von Grammer sichern könnte. Aber Aktionäre wie Mitarbeiter müssen fürchten, dass die Autokonzerne Aufträge von Grammer abziehen, wenn die Hastors die Kontrolle übernehmen.

Die IG Metall ist auf den Barrikaden. Bei Alno-Küchen und beim Möbelhersteller Wössner wurden nach dem Einstieg von Prevent Arbeitsplätze gestrichen. Frank Iwer, Autoexperte beim IG-Metall-Vorstand, sagt, Prevent riskiere, „zugunsten kurzfristiger Gewinne die gesamten Kundenbeziehungen und damit die Zukunft der Arbeitsplätze sowie des Unternehmens insgesamt in Frage zu stellen“.

In der Belegschaft „herrscht ein Stück Angst, wie geht's weiter, und auch Wut“, sagt ein Gewerkschafter. Die Belegschaft habe bei der Restrukturierung erhebliche Opfer gebracht, sie wolle nicht um die Früchte gebracht werden. Die Kampfbereitschaft sei hoch, lautet die klare Botschaft an alle Aktionäre. Der bayerische Ig-Metall-Chef Jürgen Wechsler sagte: „Einem möglichen feindlichen Übernahmeversuch durch die Hastor-Familie werden wir uns als Arbeitnehmer daher vehement widersetzen.“

Grammer und Cascade warfen sich gegenseitig mangelnde Gesprächsbereitschaft vor. Den Rechtsweg haben die Streithähne nach eigenen Angaben noch nicht beschritten. Die ordentliche Hauptversammlung ist für den 24. Mai angesetzt.