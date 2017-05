Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Schaeffler Gute Geschäfte in der Automobilbranche und die Folgen von Sanierungen zahlen sich aus. (Foto: dpa)

HamburgDer fränkische Zulieferer Schaeffler sieht sich dank seines robusten Automobilgeschäfts und Sanierungserfolgen in der Industriesparte auf Kurs für seine Jahresziele. Der Betriebsgewinn vor Sondereffekten stieg zu Jahresbeginn um 3,3 Prozent auf 435 Millionen Euro, wie das Familienunternehmen aus Herzogenaurach am Donnerstag mitteilte. Getrieben durch die starke Nachfrage im Autogeschäft in China und das erste Wachstum der Industriesparte seit längerem legte der um Währungseffekte bereinigte Umsatz um mehr als fünf Prozent auf 3,6 Milliarden zu.

Das lange schwächelnde Geschäft mit der Industrie, das knapp ein Viertel des Umsatzes ausmacht, steigerte zudem seine Ertragskraft. Mit einer operativen Rendite von 8,7 (Vorjahr 7,1) Prozent lag es aber weiter hinter dem Automobilgeschäft. Dessen Ebit-Marge sank um gut einen Prozentpunkt auf 13,1 Prozent. Unter dem Strich kletterte der Konzerngewinn um mehr als zehn Prozent auf 279 Millionen. Die Schuldenlast erhöhte sich auf 2,7 (Ende 2016: 2,6) Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr hatte ein drastischer Schuldenabbau den Reingewinn kräftig steigen lassen.

Die Ziele für 2017 bekräftigte der Vorstand: Der Umsatz soll währungsbereinigt um vier bis fünf Prozent wachsen, die operative Umsatzrendite vor Sondereffekten zwischen zwölf und 13 Prozent liegen. Im ersten Quartal schaffte der Konzern eine Marge von 12,2 (12,6) Prozent.