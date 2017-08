 BASF in Ludwigshafen: Chemiekonzern meldet Netzwerkstörung am Stammsitz

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

BASF in Ludwigshafen Das Unternehmen gab bekannt, dass derzeit IT-Experten an der Behebung des Problems arbeiten. (Foto: obs)

FrankfurtEine Netzwerkstörung am Stammsitz des Chemieriesen BASF in Ludwigshafen beeinträchtigt dessen Warenabfertigung. Es gebe Verzögerungen im Logistikbereich, die vor allem das Hochregallager und den Güterbahnverkehr betreffen würden, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

„Wir gehen gegenwärtig nicht von einem Hackerangriff aus. Bei der Untersuchung der Ursachen sind unsere Experten noch in einem frühen Stadium,“ sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Laut BASF arbeiten IT-Experten an der Behebung der technischen Störung.