 BASF reagiert auf „Irma“: Standort in Puerto Rico geschlossen

BASF-Standort in Puerto Rico evakuiert Der Konzern trifft Maßnahmen, um Mitarbeiter, Produktion und Umfeld zu schützen. (Foto: Reuters)

Ludwigshafen Nach Tropensturm „Harvey“ beschäftigt der Karibik-Hurrikan „Irma“ auch die BASF. „Als Vorsichtsmaßnahme wurde unser Standort in Manatí, Puerto Rico, geschlossen“, teilte eine Sprecherin des Chemiekonzerns am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In Manatí arbeiten insgesamt rund 250 BASF-Mitarbeiter und Beschäftigte von Fremdfirmen.

„Irma“ ist der schwerste jemals in der Region registrierte Tropensturm. Er hat in der Karibik mindestens zehn Menschen in den Tod gerissen und rückt dem US-Staat Florida näher. Im US-Außengebiet Puerto Rico waren in der Nacht zu Donnerstag fast eine Million Menschen ohne Strom, 80 000 ohne Wasser, so die Zeitung „El Nuevo Dia“. Obwohl der Sturm nicht direkt über die Insel zog, wurden Bäume umgerissen, es gab Schäden durch Überschwemmungen.

Welchen Kurs nimmt Wirbelsturm „Irma“? Barbuda Am Mittwoch um etwa 01:00 Uhr Ortszeit (07:00 MESZ), zog „Irma über die Karibikinsel Barbuda, mittags hatte der Sturm die Jungferninseln erreicht, am Mittwochabend war der Sturm nördlich des US-Außengebiets Puerto Rico.

Puerto Rico Am Donnerstag um 02:00 Uhr morgens (08:00 Uhr MESZ) befand sich das Zentrum des Hurrikans 225 Kilometer nordwestlich von Puerto Ricos Hauptstadt San Juan.

Turks- und Caicosinseln Etwa um 20:00 Uhr Ortszeit (Freitag, 02:00 Uhr MESZ) könnte „Irma“ die britischen Turks- und Caicosinseln erreicht haben.

Kuba Setzt „Irma“ ihren bisherigen Kurs fort, würde der Sturm dann weiter Richtung Nordwesten und sich zwischen den Bahamas und der Nordküste der Dominikanischen Republik und Haiti bewegen. Um 20:00 Uhr Ortszeit (Samstag, 02:00 Uhr MESZ) könnte der Sturm nördlich von Kuba sein.

Florida In den darauf folgenden 24 Stunden zieht „Irma“ den Prognosen zufolge weiter im Norden von Kuba in Richtung Florida. Die ersten Ausläufer könnten den US-Staat demzufolge am Samstag um 20:00 Uhr (Sonntag, 02:00 Uhr MESZ) erreichen.

Palm Beach Die Voraussagen werden ungenauer, je weiter sie in die Zukunft gehen. Bis Sonntagabend 20:00 Uhr (Montag, 02:00 Uhr MESZ) sieht das Hurrikanzentrum den Sturm auf der Höhe der Stadt Palm Beach.

South Carolina 24 Stunden später könnte „Irma“ sich entlang der US-Ostküste bis zur Grenze der Bundesstaaten Georgia und South Carolina bewegt haben.

Die BASF verfolge „Irmas“ Entwicklung und treffe Maßnahmen, um Mitarbeiter, Produktion und Umfeld zu schützen, sagte die Sprecherin. Für jeden Standort existiere ein Wetternotfallplan, der vor einem möglichen schweren Unwetter wie einem Hurrikan umgesetzt werde, um die Sicherheit von Mitarbeitern und Produktion zu gewährleisten.

In Texas, wo „Harvey“ wütete, hat der weltgrößte Chemiekonzern das Tempo an seinen Produktionsstandorten weiter gedrosselt oder ganz heruntergefahren. Mitarbeiter der Labor- und Büroanlagen in Houston nähmen ihre Arbeit wieder auf, sofern Straßenlage und persönliche Situation dies zuließen. Zur Schadenshöhe könne man nichts sagen.