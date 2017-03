 Baumaschinen-Riese: Razzia bei Caterpillar

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Caterpillar Polizei im Haus: US-Bundesbeamte führen eine Durchsuchung beim Baumaschinenriesen Caterpillar in Morton (Illinois) durch. (Foto: AP)

ChicagoRazzien bei einem der weltweit größten Produzenten von Baumaschinen: Bundesbeamte durchsuchten am Donnerstag im US-Staat Illinois drei zentrale Einrichtungen des Unternehmens Caterpillar. Dabei solle es um die Tochterfirma CSARL mit Sitz in der Schweiz gehen, gab das Unternehmen bekannt. Eine Sprecherin von Caterpillar teilte in einer E-Mail mit, der Konzern kooperiere mit den Behörden.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC untersuche diese Angelegenheit bereits seit 2015, hieß es vonseiten Caterpillars. Die Behörde habe damals mitgeteilt, eine informelle Untersuchung zur Tochtergesellschaft CSARL durchzuführen.

Ziel der Razzien waren der Hauptsitz in Peoria sowie Niederlassungen in East Peoria und Morton. Die Aktien des Unternehmens fielen nach Bekanntwerden der Durchsuchungen um fast 5 Prozent, in den letzten zwölf Monaten waren sie um 35 Prozent gestiegen.