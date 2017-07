 Bauzulieferer Schöck: DOSB-Präsident Hörmann wird Unternehmer

Alfons Hörmann und Eberhard Schöck Alfons Hörmann (l.) übernimmt nach zwei Jahrzehnten Aufsichtsratstätigkeit zum 1.Januar 2018 die Position des Vorstandsvorsitzenden der Schöck AG. (Foto: obs)

Frankfurt/MainDOSB-Präsident Alfons Hörmann wird vom 1. Januar 2018 an Vorstandsvorsitzender der Schöck AG. Die neue Aufgabe bei der weltweit agierenden Unternehmensgruppe der Bauzulieferungsindustrie werde sein ehrenamtliches Engagement für den Deutschen Olympischen Sportbund nicht einschränken, hieß es in einer Mitteilung der Schöck AG am Montag. Der 56 Jahre alte Hörmann gehört dem Aufsichtsrat des in Baden-Baden ansässigen Unternehmens seit 1998 an und ist seit 2003 dessen Vorsitzender.

„Wie in den vergangenen Jahren werde ich dieses unternehmerische Engagement durch die ehrenamtliche Tätigkeit an der Spitze des DOSB ergänzen und damit weiterhin vielschichtige gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen“, erklärte Hörmann, der seit Dezember 2013 die Dachorganisation des deutschen Sports führt.

„Sein zusätzliches, weitreichendes Engagement in verschiedenen Ehrenämtern und insbesondere das als DOSB-Präsident passt sehr gut zu unserer Firmenphilosophie, weshalb wir ihn uneingeschränkt dabei unterstützen werden“, sagte Firmengründer Eberhard Schöck.

Hörmann war zuvor als Geschäftsführer der Hörmann-Gruppe tätig. Beide Seiten hatten sich vor knapp einem Jahr nach einem Rechtsstreit außergerichtlich auf eine einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt.