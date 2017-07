 Bayer-Tochter Covestro: Mit Gewinnschub in Richtung Dax

Covestro Die Bayer-Tochter überzeugt mit starken Quartalszahlen. (Foto: dpa)

Frankfurt/DüsseldorfPreiserhöhungen geben der Bayer-Kunststofftochter Covestro Rückenwind. Das Betriebsergebnis (Ebitda) kletterte im zweiten Quartal um 56 Prozent auf 848 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 772 Millionen Euro einen geringeren Anstieg erwartet. Covestro setzte 3,5 Milliarden Euro um, ein Plus von 17 Prozent binnen Jahresfrist. Das Konzernergebnis wurde auf 484 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Der Konzern bekräftigte seine im April erhöhten Jahresziele. Für 2017 rechnet Covestro mit einem Betriebsgewinn deutlich über dem Vorjahresniveau von gut zwei Milliarden Euro. Das Mengenwachstum im Kerngeschäft soll unverändert im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich liegen, im zweiten Quartal waren die Absatzmengen leicht um 1,6 Prozent gesunken. Auch für das laufende Quartal ist das Leverkusener Unternehmen optimistisch: Der Betriebsgewinn soll signifikant zulegen.

Die gesamte deutsche Chemieindustrie befindet sich derzeit im Aufwind und signalisiert zusehends Optimismus auch für das zweite Halbjahr. So hat der Branchenverband VCI kürzlich zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose angehoben. Er geht jetzt von einem Produktionswachstum von 1,5 Prozent aus, während man bisher nur ein Prozent Wachstum unterstellt hatte. Zu Jahresbeginn hatte sich die Branche sogar nur ein Plus von 0,5 Prozent zugetraut.

Bayer hatte Covestro im Herbst 2015 an die Börse gebracht und Anfang März den angekündigten Ausstieg mit dem Verkauf eines Aktienpakets für 1,46 Milliarden Euro gestartet. Anfang Juni verkauft der Konzern erneut 17,25 Millionen Covestro-Aktien und nahm damit rund 1,07 Milliarden Euro ein, die zur Tilgung von Schulden eingesetzt werden sollen.

Noch wird Covestro weiter vollständig in der Bilanz der Konzernmutter konsolidiert und liefert üppige Ergebnisbeiträge in die Bilanz. Das Unternehmen mit weltweit 15.600 Mitarbeitern war zuvor als Bayer Material Science bekannt. Die Materialien etwa für Hart- und Weichschäume werden in der Auto-, Bau- und in der Elektroindustrie eingesetzt. Bayer bekräftigte aber, sich mittelfristig vollständig von der Tochter trennen zu wollen.

Für Covestro verbessern sich mit dem Rückzug von Bayer weiter die Perspektiven auf einen Aufstieg in den Leitindex Dax. Der Konzern rangiert derzeit im Nebenwerteindex MDax im oberen Drittel.

Das Unternehmen peilt offenbar einen Aufstieg im kommenden Jahr an. „Im September entscheidet die Deutsche Börse das nächste Mal über die Dax-Zusammensetzung, da wären wir wahrscheinlich noch nicht so weit. Doch im nächsten Jahr könnte Covestro in den Dax aufsteigen, zumal das Handelsvolumen mit Covestro-Aktien schon hinreichend groß ist“, sagte Covestro-Chef Patrick Thomas kürzlich der „Rheinischen Post“. Am Dienstagmorgen startet die Aktie mit einem Plus von 1,6 Prozent in den Handel.

In den nächsten fünf Jahren will Thomas gezielt im Spezialchemiegeschäft zukaufen. Der Vorstandschef wird – wie bereits bekannt – seinen im September 2018 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Sein Nachfolger wird Covestro-Vorstand Markus Steilemann.